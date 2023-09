“Saya Tiada Rumah & Kereta Mewah. Aset Saya Cuma Kilang Sambal Nyet Je” – Khairul Aming

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Setiap individu yang bekerja, mesti kebanyakannya pernah mengimpikan untuk mempunyai gaji atau pendapatan yang besar. Maklumlah zaman sekarang ini semua perkara memerlukan duit.

Nak bayar kereta, bayar rumah, bil air, yuran anak sekolah, barang dapur dan sebagainya.

Sesetengah orang diberi rezeki untuk bergaji besar mengikut jenis pekerjaan serta pangkat mereka. Tetapi pernah tak anda dengar ‘gaji besar, nafsu pun besar’?

Berbicara tentang naik taraf hidup yang lebih mewah selepas pendapatan bertambah, perkara ini juga pernah dibualkan oleh cef selebriti serta pengasas Sambal Nyet iaitu Khairul Aming.

Menerusi video yang dimuat naik semula di laman X (Twitter @Januarhaikal), Khairul Aming memberi pendapat ramai golongan yang bercita-cita untuk bergaji besar supaya kehidupan lebih selesa.

Senang kata apabila bergaji besar, kita sudah tidak perlu risau jika tidak mempunyai wang mencukupi untuk membayar segala hutang dan keperluan.

Namun, Khairul Aming berpendapat sesetengah pihak memilih untuk menaik taraf kehidupan mereka dengan membeli barangan baharu atau yang lebih mahal serta berjenama.

Gaya hidup seperti ini baginya akan membuatkan mereka seperti berpatah balik kepada gaya hidup yang sama sebelum bergaji besar.

Kita kalau boleh nak income yang lebih besar supaya kita boleh tidur dengan tenang. Bila income besar dan kita tambah lagi expenses yang besar kita akan go back to the old ways which kita takkan tidur tenang. Sebab duit takkan pernah cukup.

Khairul Aming.