Khairul Aming Dedah Kenapa Penting Buat ‘Livestream’ Untuk Majukan Bisnes

Peluang untuk melakukan perniagaan pada zaman ini semakin luas dengan adanya pelbagai teknologi serta platform atas talian seperti Lazada, Shopee, TikTok Shop dan sebagainya.

Selain meletakkan barangan jualan di platform tersebut, sesetengah peniaga juga dilihat akan membuat siaran langsung atau ‘livestream’ untuk mempromosikan produk mereka sambil berinteraksi dengan pelanggan.

Penulis sendiri pun selalu masuk ‘live’ orang berniaga, tahu-tahu dah terbeli pula sebab terpengaruh dengan promosi yang ditawarkan.

Menerusi video yang dimuat naik semula di laman TikTok (@brojepofficial), cef selebriti Khairul Aming sebelum ini telah berkongsi tips kepada para peniaga serta ‘content’ creator’ yang mahu memajukan perniagaan.

Khairul Aming mendedahkan ‘livestream’ adalah salah satu cara terbaharu yang boleh dilakukan untuk menaikkan jualan berdasarkan pembacaan data yang dilihat pada pasaran di China.

Jelasnya, beberapa negara jiran seperti Indonesia, Vietnam dan Thailand juga telah memperbanyakkan ‘livestream’ untuk mengikuti pasaran jualan menggunakan cara tersebut.

Walau bagaimanapun, tidak semua negara yang sesuai untuk menggunakan ‘livestream’ sebagai platform untuk berniaga. Sebagai contoh, Amerika Syarikat.

Ini kerana influencer di negara barat itu tidak biasa dengan penjualan menerusi ‘livestream’ dan masih berpegang kepada cara perniagaan yang lama.

So back to my point tadi, aku study market US dan at the same time aku study market China, barulah aku boleh balance yang mana applicable untuk kerjaya content creator di Malaysia. Kalau aku study market US je, aku terlepas pandang kepentingan ‘livestream’ tapi kalau study market China je, aku tak tahu cara influencer US berniaga.

Cef selebriti, Khairul Aming.