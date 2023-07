Lebih Satu Pertiga Rakyat Malaysia Jadi Mangsa, Undang-Undang Anti-Menghendap Akhirnya Berkuat Kuasa

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), menghendap adalah perbuatan menyembunyikan diri supaya tidak kelihatan dengan tujuan untuk mengintai seseorang.

Baru-baru ini, seorang jurugambar wanita (@ShaFoSizzle) telah berkongsi situasi dia dihendap oleh seorang individu selama lapan tahun.

Story Time. The Stalking & Sexual Harassment case of 8 years.



1.I always wanted to share about wonderful things & stories from the world. Unfortunately today I have to share about something utterly disgusting. Even more unfortunate, it’s happening to me. pic.twitter.com/b3ZOx48qqZ