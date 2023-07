Jurugambar Wanita Diganggu Oleh ‘Stalker’ Sama Sejak 8 Tahun Lalu, Gesa Pihak Polis Segera Ambil Tindakan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm atau ikuti berita kami menerusi aplikasi Lumi News untuk updates terkini & relevan!

Seorang jurugambar wanita warga tempatan dikenali sebagai Acacia Diana telah mendedahkan dirinya telah diintip oleh lelaki tidak dikenali dalam tempoh yang agak lama.

Menurut Acacia, penghendap yang mengekorinya sebelum ini pernah ditahan di United Kingdom tetapi telah dibebaskan buat sementara waktu bagi menunggu tarikh mahkamah.

Dalam pada itu, Acacia menggunakan media sosial untuk menggesa orang ramai yang mengenali lelaki tersebut atau ahli keluarganya untuk menasihati suspek bagi mendapatkan pertolongan selepas tindakannya yang merisaukan.

2.This is the story about the pervert stalker who has screwed up my life for close to 10 years. His name is Mohamad Safiq bin Rosli. I am done being silent. This story is for his screwed up family, for the police, for the public. I live in fear. pic.twitter.com/c8qXiHrVcj

Wanita berkenaan juga telah meminta pihak polis untuk mengambil tindakan segera terhadap lelaki itu.

Dia mendakwa penghendap tersebut mengetahui tentang hantaran yang dimuat naik oleh Acacia berkenaan kes yang berlaku ini.

Namun keadaan menjadi lebih menakutkan apabila penghendap itu beranggapan mereka berdua sedang menjalin hubungan percintaan.

Lelaki terbabit telah menghantar mesej kepada Acacia dan menganggap semua perkara yang dilakukan dan dimuat naik di media sosial sebagai tanda wanita itu berkomunikasi dengannya.

Acacia juga mempunyai bukti kukuh tentang perkara berkenaan dan bersedia untuk berkongsi kepada orang ramai.

Kes yang berlaku kepada Acacia ini telah mendapat perhatian di media sosial dan ramai netizen yang memberi sokongan kepada wanita ini.

Pada masa yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil turut menggesa Acacia untuk menyerahkan bukti termasuklah laporan polis dan tangkap layar ke e-mel rasmi kerajaan untuk tindakan lanjut.

Perbualan berunsur lucah yang menyasarkan Acacia seperti mana dikongsikan memberi peringatan jelas bahawa menghendap (stalking) adalah jenayah serius yang boleh memberi kesan mendalam kepada mangsa.

Thank you for helping get the word out. Just a quick update on this: @fahmi_fadzil has responded to the post and Acacia is getting in touch with him. But @PDRMsia please take action too. And we continue to create noise around this so the right course of action can be taken.