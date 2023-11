Siti Nurhaliza Pembayar Zakat Tertinggi Sebagai Penyanyi, Tak Culas Sejak 2019

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Selain bergelar seorang penyanyi, Datuk Seri Siti Nurhaliza atau TokTi juga dikenali sebagai seseorang yang pemurah dan memiliki yayasan miliknya sendiri untuk tujuan bersedekah.

Bukan itu sahaja, Siti turut mempunyai Tadika ‘Afwa Al Aafiyah’ di Palestin yang dibina menerusi Yayasan Nurjiwa.

Baca Artikel Berkaitan: Siti Nurhaliza Buka Sekolah Buat Anak Palestine Di Gaza, Peruntuk RM10,000 Sebulan

Siti atau nama sebenarnya Siti Nurhaliza Tarudin berusia 44 tahun sebelum ini pernah menceritakan pengalamannya yang diluaskan rezeki selepas memberi sedekah bernilai RM100.

Baca Artikel Berkaitan: [Video] “Saya Bagi Sedekah RM100, Esoknya Saya Dapat Rezeki RM100,000” – Siti Nurhaliza

Menerusi sedutan video dimuat naik dalam ciapan di laman X (Twitter@CityLita), Lembaga Zakat Selangor (LZS) mendedahkan bahawa Siti Nurhaliza merupakan pembayar zakat tertinggi bagi kategori penyanyi tempatan.

Malah, Siti juga tidak pernah culas membayarnya sejak tahun 2019 meskipun mempunyai bantuan dan yayasan sendiri.

Sebelum ini Tokti difahamkan telah membayar zakat kepada Zakat Pahang.

Dalam tempoh lima tahun ni Datuk keep on tak pernah miss bayar zakat kat LZS walaupun Datuk ada buat kerja-kerja lain juga seperti Yayasan Nurjiwa. Tapi zakat still zakat, sedekah still sedekah.

Pengacara ketika sesi perkongsian bersama Lembaga Zakat Selangor.