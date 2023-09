Pelajar Cemerlang Gagal Diterima Masuk Ke UM, Mohon Surat Sokongan Dari Ahli Politik

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Penempatan universiti awam sentiasa menjadi topik perdebatan di Malaysia.

Setiap tahun, pasti kita akan mendengar kisah tentang pelajar yang mendapat keputusan cemerlang di sekolah tetapi gagal untuk diterima masuk ke dalam kursus diidamkan.

Sebaliknya, rakan-rakan mereka yang tidak mendapat cemerlang pula ditawarkan penempatan universiti dengan lebih mudah.

Pelajar Mengadu Tidak Diterima Masuk Ke Program Perubatan Meskipun Peroleh Keputusan Cemerlang

Terbaharu, seorang pengguna X (Twitter @ThasvenR) adalah antara salah seorang pelajar yang dikatakan menghadapi masalah sama.

Dia telah memperoleh gred A dalam kesemua subjek di dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) serta semasa menuntut pengajian matrikulasi dengan skor merit 100%.

Walaupun keputusannya membanggakan, tetapi dia tidak diterima masuk ke dalam mana-mana univeristi pilihannya.

Susulan itu, pelajar dikenali sebagai Thasven Raj itu memohon agar mana-mana ahli politik untuk menulis surat sokongan bagi membolehkannya diterima masuk ke dalam program perubatan di Universiti Malaya (UM).

Dalam ciapan yang dimuat naiknya, dia juga telah menyebut Ahli Parlimen Ampang iaitu Rodziah Ismail untuk mendapatkan perhatiannya.

Saya Thasvenraj Marthandan, dari Ampang dan pelajar B40 daripada keluarga Ibu tunggal merayu kepada @Rodziah_Ismail dan ahli politik lain untuk membantu saya menulis surat sokongan bagi rayuan UPU saya kepada Fakulti perubatan Universiti Malaya. #UPU #perubatan #UniveristiMalaya pic.twitter.com/BQSmS2xh4U — THASVEN RAJ (@ThasvenR) September 8, 2023

Thasven yang dibesarkan oleh ibu tunggal berkata, belajar di Universiti Malaya adalah impiannya sejak berusia 13 tahun kerana institusi tersebut adalah universiti yang berprestij dan dipenuhi dengan pensyarah berkelayakan tinggi.

Selepas apa yang berlaku, Thasven memberitahu bahawa dia tidak kisah untuk belajar di mana-mana universiti awam dengan harapan dapat mengejar impiannya untuk bergelar seorang doktor.

Thasven menyatakan minatnya dalam subjek Biologi serta bidang perubatan kerana mahu membantu orang ramai.

Hi, UM have been my dream uni since I was 13, it's well known, prestigious and the top uni in Malaysia with highly qualified lecturers. But at this point I wouldn't mind studying anywhere in public uni, as ling as I get to pursue my dreams. 😭 — THASVEN RAJ (@ThasvenR) September 8, 2023

1. Passion on the medical field

2. Life satisfaction on helping people

3. Involves science, especially biology, which is smtg I really love.

4. Love the ability of doctors who can help to improve patient's quality of life.

5. It is a meaningful job. — THASVEN RAJ (@ThasvenR) September 8, 2023

Rayuan Thasven Raih Perhatian Beberapa Ahli Politik Untuk Membantunya

Ciapan yang dimuat naik oleh Thasven telah menarik perhatian ramai netizen yang bersimpati dengan nasibnya dan telah memberikan beberapa nasihat.

Thasven juga memberitahu beberapa ahli politik telah menghubunginya dan berharap mereka dapat menyelesaikan isu ini.

ADUN Lembah Jaya Syed Ahmad Syed Abdul Rahman Alhadad atau lebih dikenali sebagai Altimet telah bertemu dengan Thasven untuk membincangkan perkara tersebut dan bersetuju untuk menulis surat sokongan.

Ketua Parlimen MUDA Ampang Rahmat Amran turut membuat keputusan untuk melakukan perkara sama seperti Altimet.

No news yet, but few Ybs have contacted me. Hopefully they can help. — THASVEN RAJ (@ThasvenR) September 8, 2023

Come thru, fam. I’ll write you all the support letters you need for this.



Pusat Khidmat Rakyat DUN Lembah Jaya

1, Jalan Awf 3, Ampang Waterfront, 68000 Ampang, Selangorhttps://t.co/7h1C7Gv052 — Altimet.eth (@altimet) September 8, 2023

Hi Thasvenraj.



I’m the Ketua Parlimen for MUDA Ampang, I will write the surat sokongan for you — Rahmat Amran 🏴 (@rahmat_amran) September 8, 2023

Isu Konstroversi Melibatkan Sistem Kuota Universiti

Isu sistem kuota universiti awam telah banyak kali diperkatakan selama ini.

Terbaharu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pada majlis Temu Anwar bahawa pemansuhan sistem kuota universiti akan menyebabkan kerajaan kalah pada pilihan raya.

Beliau meminta orang ramai untuk memahami semula tentang sejarah dan kontrak sosial apabila mahu mengubah mana-mana dasar.

Anwar juga membayangkan bahawa sistem meritokrasi adalah berbeza bagi setiap individu kerana berdasarkan beberapa faktor seperti keadaan kewangan seseorang dan peluang pendidikan mereka.

Selain itu, beliau telah menugaskan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk mencari pelajar kurang berkemampuan yang cemerlang dalam pelajaran.

