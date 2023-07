Jocelyn Chia Ucap ‘Selamat Datang’ Kepada Matty Healy Lepas The 1975 Disenarai Hitam Oleh Malaysia

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pada hujung minggu lepas, kumpulan British The 1975 telah menyebabkan Festival Good Vibes 2023 yang berbaki dua hari dibatalkan susulan kontroversi yang dilakukan oleh penyanyi utamanya, Matty Healy.

Di pertengahan persembahan kumpulan itu, Healy yang kelihatan mabuk bertindak mengutuk kerajaan Malaysia berkenaan undang-undang LGBT sebelum mencium pemain bass, Ross McDonalds.

Tidak beberapa lama selepas itu, pentas digelapkan dan Healy kemudiannya mengumumkan bahawa kumpulan The 1975 telah disekat (banned) daripada membuat persembahan di Kuala Lumpur.

Menteri Komunikasi dan Digital, Fahmi Fadzil telah mengarahkan pembatalan serta-merta festival terbabit atas alasan tiada kompromi yang diberikan terhadap mana-mana pihak yang mencabar, merendahkan, atau melanggar undang-undang Malaysia.

Terbaharu, pelawak ‘stand-up comedy’, Jocelyn Chia secara sinis mengucapkan selamat datang buat Healy ke kumpulan ‘cool kids’ iaitu merujuk kepada individu-individu yang kini tidak digemari oleh rakyat Malaysia.

Dalam ciapannya, dia mempersoalkan mengapa Healy tidak dikesan oleh polis antarabangsa (Interpol) kerana telah melanggar undang-undang Malaysia sewaktu berada di dalam negara.

Dia turut seolah-olah mengaitkan perkara itu dengan perkauman dan mempersoalkan adakah Healy tidak dikesan kerana dia seorang lelaki berkulit putih. Dia juga secara sinis berkata tidak mungkin Malaysia kini bersikap pilih kasih.

Chia sebelum ini telah hebat dikecam pelbagai pihak, termasuk pelawak lain, kerana menggunakan tragedi kehilangan pesawat MH370 sebagai bahan jenaka dalam satu aksi ‘stand-up comedy’.

Malah, akaun Twitter dan Instagram Chia sebelum ini turut disekat kerana perkara itu.

