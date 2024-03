“Ramai Yang Keliru” – Ceddy Kecewa Netizen Serang Membuta Tuli Selepas Promosikan Produk Dutch Lady

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sejak belakangan ini, isu memboikot barangan dan jenama yang dikaitkan dengan Israel semakin serius dalam kalangan masyarakat. Ini menyebabkan ramai yang lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian.

Ia secara tidak langsung mengakibatkan lambakan produk-produk terkenal yang tidak terjual di pasar raya selepas orang ramai mula mencari jenama alternatif dari jenama tempatan.

Tindakan untuk memboikot ini tidak salah, tetapi anda sebagai pengguna perlu membuat kaji selidik terlebih dahulu dan tidak melakukannya secara membuta tuli.

Terbaharu, influencer dan ‘reviewer’ makanan Ceddy telah diserang oleh segelintir netizen ketika melakukan siaran live di TikTok Dutch Lady Malaysia untuk kempen mempromosikan jenama berkenaan.

Menerusi ciapan dimuat naik di laman X (@CeddyOrNot), influencer itu meluahkan rasa sedih dengan beberapa komen netizen yang mendakwa jenama susu berkenaan memberi sokongan kepada Israel.

Malah, ada juga netizen yang dikatakan keliru antara Dutch Lady dan satu lagi jenama popular.

Namun keadaan bertukar menjadi lebih keruh apabila tuduhan negatif yang mengaitkan Dutch Lady dan Israel secara tiba-tiba bertukar menjadi serangan peribadi terhadap Ceddy serta berbaur perkauman.

Perkara yang berlaku ini membuatkan Ceddy berasa kecewa apatah lagi ia berlaku di bulan Ramadan.

Today’s live stream is a bit sad, first there were many comments about Dutch Lady supporting Israhell… Which isn’t even true, so many confuse Dutch Lady with Nestle… That’s not even the worse, suddenly it became so racist and toxic.



