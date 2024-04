Netizen Berang Ceddy Dilabel ‘Pemalas’ Gara-gara Guna Aplikasi Untuk Semak Waktu Azan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Apabila sebut sahaja Ceddy, pasti ramai di antara anda mengenali food blogger yang terkenal di platform media sosial itu.

Kalau anda nak tahu, content creator tersebut telah mencuri perhatian ramai pada tahun lalu kerana berjaya puasa buat kali pertama bersama umat beragama Islam yang lain.

Oleh kerana pengalaman yang seronok semasa bulan Ramadan dahulu, Ceddy atau nama sebenar Ceddy Ang tidak melepaskan peluang untuk berpuasa sekali lagi pada tahun ini.

Baca Artikel Berkaitan:[Video] Ceddy Kongsi Pengalaman Pertama Kali Puasa Dengan Sahur 7 Biji Kurma

Sebelum ini, Ceddy menerusi hantaran di laman X (Twitter @CeddyOrNot) telah berkongsi tentang aplikasi Qalby yang digunakan olehnya sepanjang bulan Ramadan ini.

Jelasnya, aplikasi itu membantu dalam memberikan notifikasi tentang waktu azan lebih-lebih waktu Maghrib untuk tujuan berbuka puasa. Tambah Ceddy lagi, aplikasi tersebut sangat memudahkan urusannya.

Bagaimanapun, ada juga netizen yang mempersoalkan tindakan Ceddy kerana bergantung kepada kebolehan aplikasi dalam menentukan waktu azan.

Seorang wanita (@haekizl) menerusi satu ciapan berkata tindakan influencer itu dalam menggunakan aplikasi adalah ‘melebih-lebih’ dan membuang masa walhal Ceddy boleh sahaja merujuk pihak yang lebih sahih.

Wanita berkenaan dalam masa sama berkata waktu azan untuk lima waktu berbeza adalah mudah untuk diingati.

“Apa entah yang susah sangat nak ingat waktu solat. Literally 6 (Subuh), 1.30 (Zohor), 4.30 (Asar), 7.30 (Maghrib) dan 8 (Isyak). Set je lah alarm dekat telefon tu. Pemalas betul,” kata wanita tersebut.

This is what I call redundant. Unnecessary apps for literally nothing. We have jakim releasing jadual imsak dan berbuka every year. Lagi, apa ntah yang susah sangat nak ingat waktu solat. Like its literally 6, 130, 430, 730 and 8. Set jelah alarm kat fon tu. Pemalas betul https://t.co/zULRP6ULHf

Cakna dengan maklum balas yang diterima tersebut, Ceddy berkata ia satu perkara yang pelik apabila seseorang memanggil dirinya sebagai ‘pemalas’ hanya kerana menggunakan rujukan lain untuk memeriksa waktu azan.

Food blogger berkenaan turut menjelaskan bahawa aplikasi yang digunakan bukan sahaja disertakan dengan waktu azan, malah ia juga berguna sekiranya seseorang itu mahu membaca al-Quran secara digital dan juga hadis.

Influencer tersebut turut mempersoalkan kenyataan wanita itu kerana beranggapan para Muslim harus menitik beratkan soal waktu azan.

It’s so weird that you’re labeling people who download apps PEMALAS when it’s just an alternative reference source. If you prefer going to Jakim site to check, good! If people wanna use app, biarlah.



Not to mention some apps will let you have access to the Quran, Hadith and all… https://t.co/qFZXU33N7L