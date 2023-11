Uyaina Arshad Dakwa Israel Miliki ‘Skin Bank’, Ambil Kulit Dari Mayat Rakyat Palestin

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Penindasan tentera Israel terhadap masyarakat Palestin semakin hari semakin tidak berperikemanusiaan.

Konflik sebenarnya tidak bermula dari 7 Oktober lalu, tetapi rejim Zionis ini telah menzalimi mereka selama 75 tahun sejak tahun 1948 melalui peristiwa Nakba, di mana rakyat Palestin telah diusir dari negara mereka sendiri.

Kekejaman tentera laknatullah kepada rakyat Palestin bukan sahaja sebelum mereka menghembuskan nafas terakhir, malah mayat para syuhada juga diseksa tanpa rasa simpati.

Baru-baru ini, pengacara dan pelakon wanita tempatan Uyaina Arshad telah mendedahkan satu perkara yang sangat mengejutkan orang ramai melibatkan kejahatan dilakukan oleh pihak Israel terhadap rakyat Palestin.

Menerusi bebenang yang dimuat naik di laman X (Twitter @UyainaArshad), Uyaina membongkarkan tentang Skin Bank yang dimiliki oleh Israel dan ia dikaitkan dengan jenayah mencuri organ dari rakyat Palestin yang telah dibunuh.

Kekejaman Israel itu didedahkan berdasarkan beberapa sumber seperti:

Jelas Uyaina, sebuah artikel bertajuk ‘Doctor admits Israeli pathologists harvested organs without consent‘ yang ditulis oleh seorang wartawan bernama Donald Boström pada tahun 2009 dan diterbitkan di laman The Guardian telah ‘membocorkan’ rahsia kegiatan Israel ini.

Walau bagaimanapun, Israel telah menafikan jenayah berkenaan dan berkata bahawa wartawan serta Sweden sebagai negara anti-semitik atau mendiskriminasi Yahudi.

Dalam sebuah dokumentari Israel’s Skin Bank; Uncovering the Truth, Just like the Nazis -Skin Bank of Israel, laporan tersebut menjelaskan bahawa Skin Bank dibuat khas untuk tentera mereka.

Uyaina berkata bahawa dokumentari berkenaan menunjukkan bahawa kulit-kulit yang mereka miliki itu tidak diambil dari tentera Israel, namun dari ‘others’.

Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa mereka tidak ambil sendiri kulit dari tentera Israel?

Uyaina memberitahu bahawa masyarakat Israel yang menganut agama Yahudi (Judaism) perlu ditanam ke dalam tanah dengan lengkap apabila sudah meninggal dunia.

Pendedahan yang dilakukan oleh Uyaina ini juga disertakan sekali bersama fakta dari sebuah buku bertajuk On Their Dead Bodies’ yang ditulis oleh seorang doktor Israel bernama Dr Meira Weiss.

Doktor itu mengakui jenayah yang mereka lakukan dan menceritakan prosesnya.

Dr Meira Weiss tahu sebab dari tahun 1996 sampai tahun 2002, dia kerja dekat Abu Kabir Institute of Forensic Medicine di Tel Aviv. Lebih mengerikan Dr Weiss cakap dorang bukan sahaja ambil kulit, quoting her own words; ‘They would take corneas, skin, and heart valves, while nothing that non-professionals would not notice the absence of these organs as they would place something plastic in place of the corneas and take the skin from the back so that the family wouldn’t see it.’

Uyaina Arshad.