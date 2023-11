Jenama Tempatan Jadi Pilihan Rakyat Malaysia Sebagai Alternatif Untuk Produk Antarabangsa

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Dalam satu hantaran di media sosial baru-baru ini, seorang netizen dikenali sebagai Hajibee mencetuskan perbincangan untuk mempromosikan jenama dan pemilikan tempatan di Malaysia.

Pengguna media sosial tersebut mencadangkan agar penggunaan jenama antarabangsa terutamanya yang berada di bawah syarikat antarabangsa digantikan dengan produk 100% jenama serta pemilikan tempatan.

Cadangan berkenaan mendapat perhatian ramai kerana ia menonjolkan potensi yang boleh memberi manfaat berikutan peralihan itu.

Selain itu, hantaran tersebut mencadangkan beberapa langkah kreatif bagi mengubah jenama asing yang terkenal kepada alternatif tempatan.

Sebagai contoh, huruf M’ boleh diterbalikkan kepada W’ serta boleh menghasilkan nama yang menarik seperti ‘Big Wak’ dan bukannya ‘Big Mac’ dan menukarkan menu ‘Wak Chicken’ dan kepada ‘McChicken.’

Pendekatan ini dilihat sebagai salah satu cara untuk mengelakkan mereka daripada perlu membayar royalti serta membina premis baru.

Walau bagaimanapun, Hajibee menegaskan bahawa cadangan tersebut adalah sebuah ilustrasi menggunakan nama fiksyen sebagai contoh.

Ini kerana mesej asas utama adalah untuk mengajak lebih ramai rakyat Malaysia bagi meneroka alternatif kepada jenama luar negara.

Antara faktor penting yang mendorong kepada sentimen ini adalah konflik berterusan yang berlaku antara Palestin dan Israel.

Sejak peperangan berlaku, rakyat Malaysia terutamanya mereka yang menyokong perjuangan Palestin telah aktif memboikot jenama Israel dan Amerika Syarikat.

Any jenama dr israhell & us generally I'll boikot. Yg dah lepas xpe but in the future no more. Harap Malaysian boikot ni pon berterusan jgn hangat2 taik ayam je https://t.co/ZZlOFR677i