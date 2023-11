“Kami Nak Hidup Macam Kanak-kanak Lain” – Anak Muda Gaza Anjur Sidang Akhbar Tuntut Keamanan Negara

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Media sosial kini dipenuhi dengan pelbagai video dan gambar yang memaparkan kekejaman rejim Zionis terhadap rakyat Palestin sejak serangan balas pada 7 Oktober lalu.

Serangan roket dan bom oleh tentera Israel laknatullah sehingga kini telah meragut lebih 10,000 nyawa rakyat Palestin yang tidak bersalah.

Lebih kejam lagi, penjajah itu telah mensasarkan hospital dan kawasan awam sebagai salah satu lokasi sasaran untuk melakukan pembunuhan melibatkan kanak-kanak, warga emas dan wanita.

Menerusi video yang dimuat naik di laman X (Twitter @Shepherds4Good), sekumpulan kanak-kanak Palestin pelbagai lapisan umur melibatkan lelaki dan perempuan telah menyertai satu sidang akhbar khas yang dilakukan oleh mereka.

Ketika sidang berkenaan yang diadakan di luar kawasan Hospital Al Shifa, seorang kanak-kanak lelaki telah membaca sepucuk surat yang mengandungi ucapan mereka dalam bahasa Inggeris.

Difahamkan, mereka menggunakan bahasa Inggeris supaya ucapan mereka difahami oleh seluruh penduduk dunia.

Dalam ucapan tersebut, kanak-kanak itu berkata mereka telah berdepan serangan bom dan pembunuhan beramai-ramai dari tentera Israel sejak dari 7 Oktober lalu.

Selain itu, kanak-kanak tersebut juga berharap diri mereka dilindungi dan diberikan keamanan serta dapat hidup seperti anak muda yang lain.

Malah, mereka juga menggesa untuk diberikan peluang mendapatkan perubatan, makanan, air dan pendidikan untuk pada masa akan datang.

Palestinian children in Gaza hold a press conference outside Al Shifa hospital, speaking English so the world cannot pretend not to understand them: “We come now to shout and invite you to protect us; we want to live, we want peace… we want to live as the other children live.” pic.twitter.com/Pz9JtHd6pJ