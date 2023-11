Netizen Dakwa Petronas Tiru Design Beg Yoga Jenama Tempatan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sejak kebelakangan ini, aktiviti yoga telah menjadi salah satu aktiviti senaman yang mendapat sambutan ramai terutamanya dalam kalangan wanita.

Berikutan itu, pelbagai jenis kemudahan termasuklah beg, pakaian serta peralatan yoga yang mula dikeluarkan oleh jenama tempatan mahupun antarabangsa.

Berbicara tentang beg untuk kegunaan aktiviti yoga, baru-baru ini tular berkaitan satu isu melibatkan dua buah syarikat tempatan.

Petronas Didakwa Tiru Reka Bentuk Beg Jenama Oh Sebenar

Beberapa pengguna di laman X (Twitter) mendakwa bahawa syarikat Petronas telah meniru rekaan beg dari syarikat pakaian tempatan, Oh Sebenar.

Malah, mereka juga berkata bahawa gambar produk bagi kedua-dua beg juga disusun dengan cara yang sama.

Reka bentuk beg adalah simple sahaja iaitu dengan adanya ruangan terbuka lebih lebar di bahagian hadapan beg yang boleh dijadikan ruang meletakkan tikar yoga.

Namun, perbezaan antara kedua-dua beg hanyalah coraknya sahaja.

‘Room Tour Bag in Beige’ jenama Oh Sebenar dijual dengan harga RM269 manakala ‘Labyrinth Tote Bag’ dari Petronas pula berharga RM119.90.

Hello @Petronasbrands @Petronas anything you want to say for yourself? 🙂



Kinda had enough of big companies ripping off small businesses.



Didn’t even bother to hide it (peep the yoga mat pic)



All that money and you couldn’t pay someone for an original idea. pic.twitter.com/mGjYfiXe5V — 🍉 🇵🇸 🍉 🇵🇸 (@hanis141718) November 6, 2023

Don’t get fixated with “cara ambil gambar” from my first tweet la. Because i thought it was two different photos with the same position and styling of the bag. Turns out, Petronas blatantly photoshopped it from the small brand lol. pic.twitter.com/BxK9z6xH0T — h (@akmlhannani) November 6, 2023

Betul Ke Dakwaan Syarikat Terkenal Tiru Jenama Tempatan?

Tindakan sama oleh sesetengah syarikat yang lebih terkenal sebelum ini pernah berlaku dan ia menyebabkan orang ramai berasa bertanggungjawab untuk mendedahkan perkara tersebut.

Tetapi bagi kes ini pula, reka bentuk yang sama bagi kedua-dua jenama berkemungkinan adalah satu kebetulan.

Segelintir netizen menyatakan bahawa reka bentuk dan ciri beg berkenaan boleh didapati di tempat lain secara online. Ada juga yang mendedahkan bahawa rekaan beg itu tidak asli sepenuhnya atau dipatenkan.

Beg tersebut berkemungkinan merupakan produk Pengeluar Peralatan Asal (OEM) yang biasanya dikeluarkan secara besar-besaran di kilang China dengan harga murah.

Dengan produk OEM, mana-mana syarikat atau jenama boleh mencetak corak dan logo mereka sendiri pada barangan sebelum menjualnya.

Walaupun tiada sesiapa yang boleh mengesahkan dari mana kedua-dua jenama terbabit mendapatkan rekaan beg mereka, namun ianya menunjukkan petanda yang bagus kerana masyarakat kini berani untuk mempertahankan jenama serta pereka tempatan.

Sehingga artikel ini ditulis, pihak Petronas masih belum memberi sebarang kenyataan berhubung dakwaan ini.

Malah semakan TRP mendapati bahawa jenama Oh Sebenar juga tidak membangkitkan isu berkenaan.

Bag design:

Ambik contoh dr 1 product di amazony ad tempat yoga mat kat tepi first published on November 2020.



Illustration: aku pernah kena bgtau "you can't copyright an idea". tp mesti la utk big brand/designer "heavily influnced" ni is a no nohttps://t.co/o2Hv59UDMP — Ati Ibrahim (@korzuen) November 7, 2023

sorry awak tapi independent brands lain pun dah ada buat gini, not entirely a new thing though pic.twitter.com/SiS9qofdYA — keyrararara (@FarahSyakirah_) November 6, 2023

Did your friend design the bag (not the illustrations) from scratch? Because I saw it online where it can be purchased and customised through suppliers in China. pic.twitter.com/3B300BgbXi — Genius Darling (@cartinaaffendi) November 6, 2023

