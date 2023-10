Influencer Ceddy Selar Dakwaan Bangsa Cina Tak Mandi Pagi Kerana Mahu Buang ‘Ong’

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bila bercakap bab kebersihan diri, mandi adalah salah satu daripadanya.

Kalau seseorang itu tidak mandi, badan mereka akan menghasilkan bau yang kurang menyenangkan dan boleh membuatkan individu di sekeliling kurang selesa.

Namun begitu, ada juga segelintir pihak yang mengambil ringan tentang penjagaan kebersihan diri meskipun berkaitan mandi sebelum memulakan hari mereka.

Berbicara tentang mandi, sebelum ini seorang pengguna X (Twitter @GittewTiber) memuat naik ciapan dan mengajukan soalan dengan mempersoalkan mengapa sesetengah ‘orang China’ mempunyai bau badan yang agak pelik.

Ciapan tersebut walau bagaimanapun telah mendapat perhatian seorang influencer tempatan berbangsa Cina yang dikenali sebagai Ceddy atau nama sebenarnya Ceddy Ang.

Dalam ciapan yang dimuat naik oleh Ceddy di laman X (Twitter @CeddyOrNot), dia mendakwa ramai pihak yang berpendapat bangsa Cina mempunyai bau seakan-akan hamis, hancing serta seperti bawang putih.

Namun begitu, Ceddy menyelar dakwaan tersebut dan menafikan bahawa golongan berbangsa Cina tidak mandi di awal pagi.

Tambahnya lagi, sikap berkenaan hanya dilakukan oleh individu yang malas sahaja.

Ceddy juga berpendapat sikap segelintir pihak itu tidak boleh dipukul rata dengan orang lain.

😭 Based on the replies, it seems like many people think orang cina ada bau BAWANG PUTIH, bau hamis, HANCING pun ada aiyoooooo!!



And Idk who said cina don’t shower pagi sebab boleh buang ong, nonsense!! The real reason is some people are just lazy but mana boleh pagi pagi tak… https://t.co/V25DfZrhpT