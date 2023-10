Pengasas Huda Beauty Beri Respon Padu Lepas Rakyat Israel Mahu Boikot Kerana Sokong Palestin

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Peperangan yang berlaku antara Palestin dan Israel mendapat perhatian masyarakat di seluruh dunia tanpa mengira bangsa dan agama.

Pelbagai usaha dan sokongan yang diberikan oleh ramai pihak untuk membantu perjuangan rakyat Palestin, termasuklah usahawan Datin Vivy Yusof yang mengeluarkan semula koleksi ‘dUCk Palestine’ mereka untuk mengumpul dana sumbangan.

Selain itu, individu berpengaruh di luar negara juga tidak gentar menunjukkan sokongan mereka terhadap Palestin seperti Bella Hadid, Gigi Hadid, Dylan O’Brien, Dua Lipa dan ramai lagi.

Menerusi beberapa hantaran dimuat naik di laman Instagram milik pengasas produk kecantikan Huda Beauty (@huda), Huda dilihat memberi sokongan kepada perjuangan Palestin apabila ruangan kapsyen tersebut turut disertakan dengan #Freepalestine.

Malah, Huda juga berkongsi video berkaitan Palestin di Instagram Stories dengan mengulang siar (repost) hantaran dari akaun yang lain.

Sokongan terhadap Palestin yang ditunjukkan oleh pengasas jenama Huda Beauty itu membuatkan sebahagian rakyat Israel kurang senang dengan tindakannya.

Malah, ada yang dikatakan mahu memboikot produk kecantikan jenama berkenaan meskipun sudah membeli dalam kuantiti yang banyak sebelum ini.

Bukan itu sahaja, pengguna Instagram tersebut juga mengatakan saham Huda Beauty akan menurun selepas tindakannya yang menyokong Palestin.

Namun, respon yang diberikan oleh Huda pula lebih padu apabila dia meninggalkan komen ‘I don’t want blood money’.

Jawapan ‘savage’ dari Huda itu membuatkan ramai pihak yang menyokong usahawan tersebut dengan membeli barangan dari jenama berkenaan.

Huda hasnt been silenced about Palestine issues on her IG. Therefore, I will continuously support her products and her brand. Ecewah hidup Huda Beauty!