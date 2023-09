Wanita Persoal Bakal Suami Minta Sedia RM10,000 Raih Pelbagai Reaksi Netizen

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Nak memulakan hidup sendiri lebih-lebih lagi kepada mereka yang baru berkahwin bukanlah satu perkara mudah untuk semua individu.

Ini kerana ia meliputi banyak kos seperti deposit rumah, perabot, barangan dapur dan sebagainya. Itu belum termasuklah wang hantaran serta kos untuk membuat majlis kenduri kahwin.

Apabila berbicara bab kewangan selepas berkahwin, ada pihak yang menganggap ia sepatutnya menjadi tanggungjawab kedua-dua belah pihak.

Baru-baru ini, seorang pengguna di laman X (Twitter @meinmokhtar) telah berkongsi pertanyaan yang diterimanya dari seorang wanita.

Wanita itu bertanya sama ada hantaran yang diminta dengan nilai RM20,000 dikira sebagai normal atau tidak.

Pada masa yang sama, dia juga mempersoalkan tindakan teman lelakinya yang meminta untuk menyimpan wang sekitar RM10,000 juga sebagai persiapan selepas berkahwin.

Difahamkan, wang berkenaan akan digunakan untuk membayar deposit rumah sewa, perabot dan sebagainya.

Namun bagi wanita tersebut, dia menganggap tanggungjawab berkenaan sepatutnya dilakukan oleh pasangannya.

Pengguna X (Twitter @mein mokhtar) yang berkongsi soalan ini juga memberi pendapat bahawa jumlah RM10,000 itu tidak cukup untuk digunakan bagi membayar deposit sewa rumah dan perabot.

Baginya, mungkin pasangan wanita itu memintanya untuk melakukan sedemikian bagi membolehkan mereka sama-sama hidup lebih selesa selepas berkahwin.

Payah nak jawab soalan ni sis. Tapi percaya la 10k tak cukup pun nk bayar untuk depo rumah sewa and perabot. Maybe dia suruh standby 10k and nnt dia akan topup juga or match another 10k. Nak bg duk selesa. Tak leh contribute sikit ek. pic.twitter.com/eyUXMPn6qm

Dalam pada itu, ada juga individu yang berpegang kepada pendapat yang sama di mana jumlah RM10,000 tidak mencukupi untuk menanggung kehidupan selepas bergelar pasangan suami isteri.

Individu ini berpendapat bahawa ianya adalah suami isteri perlu saling membantu antara satu sama lain kerana ia akan mengambil masa bertahun-tahun untuk memastikan kehidupan semakin stabil.

10k untuk for first timer pindah masuk rumah + deco + perabot + electrical appliances semua tak cukup. Mine, I had to spend more than that. Unless nak masuk empty unit je maybe can.