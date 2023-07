Wanita Guna Servis Grab Minta Tolong Kejutkan Anak & Suami Di Rumah. Lain Macam!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm atau ikuti berita kami menerusi aplikasi Lumi News untuk updates terkini & relevan!

Kalau anda bertanya kepada mereka yang bekerja dalam sektor ekonomi gig e-hailing serta p-hailing seperti pemandu dan rider penghantar makanan, mesti ada pelbagai jenis pengalaman yang mereka lalui sepanjang melakukan pekerjaan mereka.

Sebelum ini, pernah ada rider yang siap tolong pekerja kedai makan menebar roti canai kerana pesanan yang terlalu banyak. Itu baru betul terma ‘rider is preparing your order’.

Bukan itu sahaja, ada juga rider yang berkongsi kisah pernah meletakkan makanan pelanggan ke dalam baldi dan ia ditarik dari sebuah flat pada tingkat atas sekali.

Menerusi ciapan yang dimuat naik oleh pengguna Twitter (@ennietrando), wanita ini berkongsi kisah rakannya yang difahamkan tidak berada di rumah dan terpaksa mengejut ahli keluarga bangun tidur.

Namun selepas beberapa panggilan telefon dibuat, tiada seorang daripada ahli keluarga yang mengangkatnya.

Situasi ini membuatkan si ibu gelisah kerana anak-anaknya perlu menghadiri kelas pada hari Ahad di gereja dan suaminya perlu menghantar mereka.

Disebabkan panggilan telefon tidak dijawab, wanita ini mengambil keputusan di luar kotak dengan menggunakan servis daripada rider Grab untuk membuat ‘wake-up call’ dengan menekan loceng rumah mereka.

Akhirnya selepas beberapa kali loceng ditekan, anak lelaki kepada wanita berkenaan membuka pintu rumah.

Rider tersebut juga diamanahkan untuk menyampaikan mesej pesanan dari si ibu kepada kanak-kanak tersebut.

Pekerja gig ekonomi itu juga mengakui pertama kali menerima pekerjaan menerusi aplikasi itu untuk mengejutkan orang bangun dari tidur.

