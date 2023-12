Wanita Kongsi Tips Kekal Istiqamah Solat 5 Waktu, Mulakan Dengan Fardu Subuh Dulu

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sebagai umat Islam yang sudah mencapai akil baligh, solat fardu merupakan satu kewajipan dan perlu dilaksanakan lima waktu sehari tanpa mengira di mana anda berada.

Mereka yang lengkap mendirikan solat fardu ini dianggap seolah-olah menegakkan tiang agama, namun mereka yang mengabaikannya pula dianggap seperti tidak mahu berusaha untuk membina agamanya dengan sempurna.

Tidak dinafikan kesibukan aktiviti seharian seperti menguruskan keluarga dan kerjaya menyebabkan seseorang itu sukar untuk menyempurnakan ibadah solat dalam sehari.

Sebelum ini, seorang pengguna X (Twitter @ArepJawa) berkongsi satu persoalan yang diterima dari laman Instagram tentang cara untuk kekal istiqamah dalam mendirikan solat lima waktu.

Berikutan itu, lelaki ini memberikan dua jawapan berhubung soalan tersebut.

Seorang pengguna X (Twitter @yiyyieeen) kemudiannya tampil memberi respon terhadap bebenang tersebut dan turut berkongsi beberapa tips peribadi agar kekal istiqamah dalam melaksanakan solat waktu.

Antara tips yang dikongsikan oleh wanita ini adalah:

Dalam bebenang di X (Twitter) itu, wanita tersebut juga berkongsi tentang pengalaman hidupnya yang terasa ‘kosong’ sewaktu mengambil remeh berkaitan penjagaan ibadah solat.

Tambahnya lagi, penjagaan solat lima waktu itu adalah detik permulaan bagi seseorang untuk membaiki bacaan, memahami zikir dan berlatih untuk lebih khusyuk dalam solat.

Meskipun ada segelintir individu yang suka memperlekehkan golongan yang tidak menutup aurat tetapi melaksanakan solat lima waktu, perkara itu tidak sepatutnya menjadi penghalang kerana Allah SWT akan memperbetulkan kehidupan seseorang bermula dengan langkah mereka memperbaiki ibadah solat.

Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda dan menjadi pemangkin semangat untuk terus istiqamah dalam mendirikan solat lima waktu.

My tips on jaga solat:

1. Jaga solat Subuh, you akan make sure yang lain you tak miss.

2. Dulu selalu rushing solat sebab kejar hal dunia, now i ambik masa 15-20 mins. Why? Dulu mengadu masalah dekat manusia, sekarang mengadu pada Allah. He is the best listener.

3. Everyday buat… https://t.co/l7GxGdDfut