Ini Sebab Kenapa ‘Nabi Ibrahim’ Disebut Dalam Tahiyat Akhir Ketika Solat

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sebagai individu beragama Islam, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan solat lima waktu seperti mana yang termaktub dalam Rukun Islam.

Dalam rukun solat, membaca tahiyat akhir merupakan salah satu kewajipan untuk menyempurnakan ibadah solat supaya diterima oleh Allah SWT.

Walaupun dibaca sekurang-kurangnya lima kali dalam sehari, tetapi anda pernah terfikir tak mengapa nama Nabi Ibrahim AS juga terkandung dalam bacaan tahiyat akhir?

Ini Sebab Mengapa Nabi Ibrahim AS Juga Disebut Dalam Tahiyat Akhir

Memetik sumber dari laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, seorang individu telah mengajukan persoalan tentang ucapan selawat dan salam kepada Nabi Ibrahim AS yang juga dibaca dalam tahiyat akhir.

Untuk pengetahuan, Allah SWT telah mengkhususkan selawat dan salam dalam tahiyat akhir kepada Nabi Ibrahim AS serta keluarganya kerana diberikan beberapa kelebihan.

Antaranya:

#1. Nabi Ibrahim AS adalah kekasih Allah atau Khalilullah

Firman Allah SWT dalam surah Al-Nisa ayat ke-125:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًۭا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌۭ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًۭا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًۭا

Maksudnya: Dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah (dengan ikhlas), sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, dan ia pula mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus (yang tetap di atas dasar tauhid); dan (kerana itulah) Allah menjadikan Nabi Ibrahim kesayanganNya.

#2. Nabi Ibrahim AS adalah bapa kepada kebanyakan para Nabi dan Rasul

Nabi Ibrahim merupakan bapa kepada Nabi Ismail AS dan Nabi Yaakub AS. Dalam keturunannya juga, lahirnya para nabi dan rasul yang lain seperti:

Nabi Daud AS

Nabi Sulaiman AS

Nabi Ayyub AS

Nabi Yusuf AS

Nabi Musa AS

Nabi Harun AS

Nabi Zakariyya AS

Nabi Ilyas AS

Nabi Yahya AS

Nabi Isa AS

Nabi Muhammad SAW

#3. Allah SWT memakbulkan doa Nabi Ibrahim AS

Allah SWT pernah berfiman dalam surah Al-Shu’ara ayat ke-84:

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ

Maksudnya: Dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik (nama yang harum) dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian.

#4. Rasulullah SAW mengikut ajaran Nabi Ibrahim AS

Dalil Allah SWT dalam kitab al-Quran pada surah Al-An’am ayat ke-161 berkata:

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Maksudnya: Katakanlah (wahai Muhammad): “Sesungguhnya aku telah diberikan petunjuk hidayah oleh Tuhanku ke jalan yang betul lurus, (kepada) agama yang tetap teguh, iaitu agama Nabi Ibrahim yang ikhlas, dan tiadalah ia dari orang-orang musyrik.

#5. Nabi Ibrahim AS mengirimkan salam kepada umatnya ketika peristiwa Israk Mikraj

Di dalam kitab al-Durr al-Mukhtar menyatakan bahawa ada tiga sebab dikhususkan Nabi Ibrahim AS dalam bacaan tahiyyat akhir, antaranya salam Nabi Ibrahim AS pada malam Mikraj kepada Nabi Muhammad SAW

Berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi iaitu:

يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَام

Maksudnya: Wahai Muhammad SAW, sampaikanlah salam kepada umat-mu daripada aku (Nabi Ibrahim AS).

#6. Nabi Ibrahim AS merupakan individu pertama menggelarkan umat Nabi Muhammad SAW sebagai ‘Muslimin’

Dalam surah Al-Hajj ayat ke-78, Allah SWT berfiman:

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ

Maksudnya: Dia menamakan kamu muslimin (orang-orang Islam) semenjak dahulu.

Umat Islam Wajib Beriman Kepada Semua Para Nabi Dan Rasul

Pada masa yang sama, individu yang sama juga bertanya sama ada nama Nabi Ibrahim yang disebut dalam tahiyat akhir dilihat sebagai membeza-beza antara nabi yang lain?

Gambar sekadar hiasan. (Sumber: Freepik)

Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menjelaskan bahawa tiada istilah membezakan antara para rasul kerana umat Islam diwajibkan beriman kepada 25 rasul seperti yang termaktub dalam Rukun Iman.

Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-285, Allah SWT telah berfirman:

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّـهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

Maksudnya: Rasulullah SAW telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): “Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain Rasul-rasulnya”. Mereka berkata lagi: Kami dengar dan kami taat (kami pohonkan) keampunanMu wahai Tuhan kami, dan kepadaMu jualah tempat kembali”.

Jadi sebagai umat Islam, kita wajib beriman kepada 25 nabi dan rasul iaitu:

Nabi Adam AS

Nabi Idris AS

Nabi Nuh AS

Nabi Hud AS

Nabi Saleh AS

Nabi Ibrahim AS

Nabi Luth AS

Nabi Ismail AS

Nabi Ishaq AS

Nabi Yaaqub AS

Nabi Yusuf AS

Nabi Ayyub AS

Nabi Syuaib AS

Nabi Musa AS

Nabi Harun AS

Nabi Zulkifli AS

Nabi Yunus AS

Nabi Daud AS

Nabi Sulaiman AS

Nabi Ilyas AS

Nabi Ilyasa’ AS

Nabi Zakariyya AS

Nabi Yahya AS

Nabi Isa AS

Nabi Muhammad SAW

Baca Artikel Berkaitan: “Nabi Muhammad SAW Kirim Salam..” & Pengalaman Lain Jemaah Ketika Di Tanah Suci Mekah

Baca Artikel Berkaitan: “Sangat Dengar Kata” – Ular Tunduk Ketika Baca Doa Nabi Sulaiman

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Jemaah Meninggal Dunia Lepas Tanya Soalan Ingin Bertemu Rasulullah SAW

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm: Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.