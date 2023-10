Tiket Tambahan Konsert Coldplay Di Singapura ‘Sold Out’ Lagi Hari Ini, 3 Oktober

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

[DIKEMASKINI]

Jualan tiket tambahan untuk konsert Coldplay di Singapura yang dibuka pada hari ini (3 Oktober) pada jam 10:00 pagi difahamkan telah ‘sold out’ sekali lagi dalam tempoh kurang dari dua jam.

Orang ramai berpeluang untuk mendapatkan tiket berkenaan di laman web serta talian Ticketmaster.sg atau cawangan SingPost.

Jualan tersebut dibuka untuk keenam-enam tarikh konsert tersebut dan didapati sudah tiada lagi tiket yang masih ‘available’ untuk dibeli.

Sebelum ini, Live Nation Singapore menerusi ciapan yang dimuat naik di laman X (Twitter @livenationsg) memaklumkan mereka telah membuka jualan tiket tambahan bagi konsert Coldplay: Music Of The Spheres World Tour di Stadium Nasional Singapura.

Jualan tiket tersebut bermula pada hari ini (3 Oktober) jam 10:00 pagi di laman web Ticketmaster.sg. Tetapi jumlah tiket yang dijual adalah terhad sahaja.

Tiket jualan tambahan itu adalah untuk enam hari konsert iaitu pada 23, 24, 26, 27, 30 dan 31 Januari 2024.

Dalam pada itu, pihak Live Nation Singapore turut menasihati orang ramai supaya tidak membeli tiket daripada pihak ketiga atau ejen yang tidak sah bagi mengelakkan daripada ditipu.

NEW TICKET RELEASE: A limited number of tickets will be released for Coldplay’s Music Of The Spheres World Tour at the National Stadium on 3 October (Tues) at 10am. All tickets are first come, first served. pic.twitter.com/5NbmuoCrWT