Peminat Kena ‘Kick’ Dari Konsert Taylor Swift Gara-gara Kena Scam Dengan Ulat Tiket

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum mengetahui kini sedang berlangsungnya konsert jelajah antarabangsa ‘The Eras Tour’ Taylor Swift selama enam hari iaitu pada 2, 3, 4, 7, 8, dan 9 Mac 2024.

Walaupun mengadakan konsert selama enam hari, namun ia telah mendapat sambutan hangat para peminat apabila kesemua tiket habis terjual. Memang power!

Akan tetapi, detik gembira seorang peminat bertukar tragedi selepas dirinya ditipu oleh pihak tidak bertanggungjawab menerusi tiket konsert dibeli.

Menerusi perkongsian di laman TikTok (@cruel.blue), seorang wanita dikenali sebagai Bella berkongsi pengalamannya ketika menyertai The Eras Tour pada malam ketiga di Stadium Nasional Singapura.

Kalau anda lihat sendiri klip video berkenaan, Bella kelihatan amat bersemangat untuk bertemu dengan idola tercinta buat pertama kalinya secara live. Malah, dia juga teruja dengan kedudukan tempat yang berdekatan dengan pentas.

Dia kemudian memasuki pekarangan stadium dengan menggunakan tiket yang dibeli daripada reseller oleh rakannya. Pada awalnya, dia berjaya menempatkan diri pada tempat duduk yang sudah dibeli dan sempat juga menikmati persembahan pembukaan oleh Sabrina Carpenter.

Tidak lama selepas itu, seorang pengawal keselamatan telah mengarahkan dan eskort Bella untuk keluar daripada stadium disebabkan muncul isu tentang tiket miliknya.

Wanita tersebut mendapati seat yang sama dibeli oleh dua pengunjung konsert lain. Difahamkan, Bella memiliki tiket dalam bentuk PDF manakala dua individu yang lain mempunyai tiket secara screenshot dalam telefon.

Bella kemudian menyedari bahawa dia dan dua individu lain telah ditipu oleh reseller. Menerusi ruangan komen, peminat tersebut berkata dua pengunjung berkenaan berkemungkinan bertanya kepada sekuriti sama ada tempat duduk itu telah diambil.

Lebih menyedihkan apabila kerusi itu dibiarkan kosong kerana tiada seorang pun pemegang tiket tersebut dibenarkan memasuki konsert yang sedang berlangsung.

I had a panic attack. It was horrifying. I did not know what to do.

Bella.