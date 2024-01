Isu Perlukah Kedai Makan Berniaga Ketika Hujung Minggu & Cuti Umum Jadi Topik Hangat Netizen

Jujurnya, aku kurang faham bila peniaga kecil pilih cuti on weekend. Itu lah sepatutnya jadi hari boleh pulun sales. Kalau cuti on weekdays, lagi syok. Nak berjalan pun tak sesak.



Sekian pendapat dari peniaga warung tepi jalan yang niaga on weekend dan public holiday. https://t.co/cTaS1kP9w1