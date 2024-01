[Video] Netizen Pertikai Tindakan Pelanggan Sanggup Beratur 6 Jam Demi Cromboloni Viral

Beratur 6 jam dari pukul 8.40 sampai 2.40 ptg. As claimed customer bleh beli unlimited pcs. Tpi disebabkan PS dtg awal, dierang yg dpt sapu dulu and end up cust yg beratur lama dpt beli limited 2pcs per flavor je. pic.twitter.com/MW7EXbXR1I