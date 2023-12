Penangan Khairul Aming, Gerai Cendol Di Taman Melati ‘Sold Out’ Kurang 24 Jam Selepas Viral

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Penangan cef selebriti dan influencer Khairul Aming ini memang lain daripada yang lain. Apa sahaja yang digunakan olehnya dalam bidang masakan pasti ramai yang mahu mengikuti jejak langkahnya.

Sebelum ini, daging lembu oblong jenama Ramly habis dijual di sebuah kedai kerana dipercayai dibeli oleh pelanggan yang mahu membuat resepi burger McMing oleh Khairul Aming.

Bukan setakat itu sahaja, produk jualannya iaitu Sambal Nyet juga selalu ‘sold out’ dalam tempoh beberapa minit sahaja setiap kali dibuka untuk pembelian secara atas talian.

Baca Artikel Berkaitan: Daging Oblong Jenama Ramly ‘Sold Out’ Gara-gara Resepi McMing Dari Khairul Aming

Baca Artikel Berkaitan: “Paling Laju Sold Out Sepanjang 3 Tahun” – Khairul Aming Terkejut 13,000 Sambal Nyet ‘Sold Out’ Dalam 2 Minit

Baru-baru ini, Khairul Aming telah mempromosikan sebuah gerai cendol di Taman Melati yang sering dikunjunginya apabila mahu menikmati hidangan seperti mi bandung, bihun sup dan cendol.

Katanya harga pun murah. Semangkuk cendol cuma RM1 sahaja.

Dalam ciapan berkenaan, Aming juga memuat naik video dia menjamu selera dan membuatkan ramai orang terliur, termasuklah penulis sendiri.

Aming turut memberitahu bahawa dia telah meminta izin daripada pemilik gerai untuk mempromosikan perniagaan tersebut.

Bukan itu sahaja, owner kedai pun dah siap sediakan pekerja tambahan selepas dapat tahu Aming mahu mempromosikan gerai cendol miliknya.

Selalu lepak makan sini, and i think they deserve a promo.



Korang try mee bandung dan bihun sup dia. memang sedap. cendol dia pun rm1 semangkuk



📍Nizam Cendol Goncang, Taman Melati KL



(dah mintak izin owner untuk tolong viralkan. dia dah prepare extra staff) pic.twitter.com/XfdWJkQi4z