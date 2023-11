Isu Alif Teega Kahwin Dua Raih Pelbagai Reaksi, Ramai Lelaki Terpalit Sama

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pengakuan seorang influencer dengan jumlah pengikut 1.2 juta orang di laman Instagram iaitu Alif Teega berkaitan dirinya yang sudah berkahwin dua kini menjadi topik hangat dalam kalangan netizen di media sosial.

Difahamkan, Aisyah kini sedang hamil anak ketiga dan usia kandungannya kini memasuki lima bulan.

Malah, detik Aliff mendedahkan tentang situasi dirinya itu juga ketika sehari selepas tarikh ulang tahun keenam perkahwinan bersama isteri pertama pada 25 November.

Meskipun Alif tidak menyebut sebarang perkataan mengenai isteri kedua, perkara itu kemudiannya disahkan oleh Aisyah menerusi laman Instagram miliknya (@aisyahhijanah).

Isu melibatkan perkahwinan kedua Alif Teega yang baru sahaja diumumkan pada malam semalam (26 November) telah mendapat perhatian ramai netizen terutamanya dalam kalangan wanita.

Boleh dikatakan ramai golongan lelaki juga ‘diserang’ oleh pasangan dan membuatkan mereka gelisah untuk menjawab segala pertanyaan serta spekulasi tentang hubungan mereka.

Sebelum ini, Alif dikatakan salah seorang lelaki yang menjadi ikutan sesetengah individu sebagai suami yang baik kepada isteri.

Namun selepas tindakannya yang membina rumah tangga kedua bersama wanita lain, ramai lelaki sudah berpaling arah dan hanya mengharapkan pada influencer bernama Hafiz Mahamad pula untuk kekal setia bersama isterinya.

Memang jenuh ya para suami nak pujuk isteri masing-masing lepas mereka baca tentang perbuatan Alif Teega.

Bukan setakat individu biasa, artis tempatan termasuk Caprice juga menunjukkan reaksi bimbang untuk mengulas isu tersebut di hadapan isterinya ketika ingin merakam video kepada orang ramai.

Siap sanggup tu menyorok dalam almari baju di bilik anak perempuannya.

Pada masa yang sama, situasi yang berlaku melibatkan status poligami Alif Teega turut menjadi faktor masyarakat terutamanya kaum wanita terdetik untuk memilih hidup seorang diri tanpa berkahwin dengan mana-mana lelaki.

seeing alif teega’s marrying another woman a day after him and aisyah’s 6th years of anniversary and her wife carrying their 3rd baby in her belly makes me wanna stay single till the end of my life