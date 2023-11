[Video] Coldplay ‘Mandi’ Sepanjang Konsert, Sempat Cipta Lagu Khas Tentang Hujan Di Malaysia

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Stadium Nasional Bukit Jalil menjadi tumpuan kira-kira 75,000 orang peminat kumpulan Coldplay semalam (22 November) bersempena dengan konsert Coldplay: Music Of The Spheres World Tour.

Sudah semestinya ramai yang ternanti-nantikan konsert ini kerana ia merupakan kali pertama kumpulan Coldplay melakukan persembahan di Malaysia selepas 27 tahun penubuhan mereka.

Bukan sahaja mahu mendengar persembahan secara langsung, malah suasana ketika persembahan konsert itu juga ditunggu-tunggu kerana dipenuhi dengan lampu pelbagai warna.

Sebelum ini ketika konsert Coldplay di Jakarta, vokalis kumpulan tersebut iaitu Chris Martin dilihat membacakan pantun dengan tagline popular ‘Pinjam 100’.

Seperti yang dijangkakan, Chris juga melakukan perkara sama semasa konsert di Kuala Lumpur.

Menerusi video dimuat naik di laman Instagram (@era.je), Chris Martin telah menyanyikan lagu khas untuk peminat di Malaysia dengan mengaitkannya dengan hujan yang turun sepanjang persembahan konsert tersebut.

Dalam lagu itu, Chris menyatakan hujan yang paling indah pernah dilihatnya adalah di Malaysia.

Malah, Chris juga sempat membuat gurauan dalam lagu berkenaan apabila dia sudah menjangkakan bakal melakukan persembahan di Malaysia sambil bermandi hujan.

I wish we could play for another hour, then i could take another hour of shower.

