[Video] Piknik ‘Atas Langit’ Bawah Air Terjun, Ramai Gerun Lihat Pasangan Buat Aksi Berani

Kepada anda yang gemar berpiknik dengan rakan-rakan atau pasangan, kebiasaannya kawasan seperti di taman berumput hijau, ruang berpenghawa dingin atau pondok kecil menjadi pilihan.

Tapi pernah tak anda terfikir untuk berpiknik atas langit? Mesti ramai yang tertanya-tanya bagaimana agaknya untuk piknik di kawasan tinggi?

Jangan nak tengok bawah, nak pegang sudu pun boleh menggigil!

Jangan terkejut kerana memang wujud individu yang dikatakan membuat kerja tidak masuk akal dengan berpiknik di kawasan yang tidak pernah disangka-sangka.

Menerusi hantaran video yang dimuat naik di laman X (Twitter @googlemyhustle_), pasangan lelaki dan wanita ini dilihat sedang menikmati makanan mereka ketika sedang berpiknik dengan cara yang unik.

Bukan biasa-biasa ya kerana mereka makan di atas meja yang digantung pada tali sambil memakai alat keselamatan diri pada badan.

Kalau anda tengok lokasi mereka yang dipercayai berada di Dubai, memang meremang bulu roma!

Persekitaran piknik mereka itu menunjukkan ia berada di tengah-tengah udara di bawah air terjun. Tak pernah dibuat orang!

Did something like this in Dubai