“Ini Belum Tanya Kekerapan Solat Tahajjud” – Borang Kerja Di UIA Persoal Amal Mazhab Dipegang & Kekerapan Solat Fardhu

Apabila kita memohon kerja di mana-mana tempat, pastinya mereka akan meminta anda untuk menghantar resume dan mengisi borang terlebih dahulu.

Kebiasaannya borang permohonan tersebut adalah bagi mengetahui latar belakang seseorang bagi menentukan sama ada mereka layak atau tidak untuk diterima masuk.

Namun, lain pula borang permohonan yang perlu diisi untuk seseorang yang dikatakan mahu bekerja di sebuah universiti tempatan berkonsepkan islamik.

Menerusi ciapan yang dimuat naik oleh pengguna di laman X (Twitter @Lalanizm), individu ini berkongsi gambar dipercayai borang untuk permohonan bekerja di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).

Uniknya di dalam borang tersebut, terdapat soalan yang memerlukan pemohon memberitahu amalan mazhab yang diikuti dalam agama Islam.

Antara pilihan yang diberikan adalah Shafie, Maliki, Hanafi dan Hambali.

UIA job application asks for what mazhab are you ✨✨ pic.twitter.com/Lzl9PN0Oii