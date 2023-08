Wanita Gelisah Diganggu Bekas Pekerja ‘Psiko’ Lebih Dari Setahun, Sanggup Hubungi HQ Untuk Jejaki Mangsa

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Isu melibatkan keselamatan wanita sebelum ini menjadi perbualan hangat apabila seorang jurugambar melaporkan dirinya telah diekori oleh lelaki tidak dikenali sejak lapan tahun lalu.

Mangsa yang dikenali sebagai Acacia Diana telah membuat beberapa laporan polis di Malaysia tetap masih tiada tindakan lanjut dikenakan terhadap pengintip tersebut.

Lebih menmbimbangkan lagi, pengintip itu pernah mengekori Acacia sehingga ke United Kingdom.

Artikel Berkaitan: Jurugambar Wanita Diganggu Oleh ‘Stalker’ Sama Sejak 8 Tahun Lalu, Gesa Pihak Polis Segera Ambil Tindakan

Artikel Berkaitan: Acacia Diana Buat Laporan Polis Kali Ketiga, Bengang Diganggu ‘Stalker’ Sejak 8 Tahun Lalu

Terbaharu, seorang pengguna Twitter (X) (@fifahroslan) dikenali sebagai Afifah pula mendedahkan dirinya juga diganggu oleh seorang lelaki sejak tahun lalu sehingga ke hari ini.

Situasi tersebut membuat dia berada dalam keadaan tertekan, trauma dan ketakutan kerana diganggu oleh seorang lelaki dipercayai bekas pekerjanya.

Afifah memberitahu dia kurang selesa dengan lelaki tersebut semasa berkerja kerana sering membuat panggilan video pada waktu malam.

Pada Februari tahun lalu, lelaki dikenali sebagi Amril itu telah berhenti kerja tanpa memberi sebarang notis.

Namun sebulan selepas itu, lelaki tersebut dipercayai menghubungi Afifah semula tetapi dia bertindak memberikan panggilan tersebut kepada rakan kongsi perniagaan (business partner) untuk berkomunikasi dengan Amril.

Bermula dari hari itu, Afifah mula diganggu oleh bekas pekerjanya menerusi pelbagai platform media sosial serta meluahkan perasaan cintanya kepada wanita tersebut.

Lelaki itu meluahkan perasaan cintanya kepada Afifah dan mendakwa mereka telah menghina dirinya.

Dia cari I dekat semua platform. WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, termasuklah media sosial perniagaan sekali. I automatically blocked whenever I saw his name. But he will never stop.

Pada April 2022 ketika Afifah sedang mengerjakan ibadah Umrah di kota suci Mekah, dia masih menerima mesej daripada lelaki itu yang tidak putus-putus mengganggu dirinya sehingga cuba untuk membuat panggilan video.

Situasi berkenaan membuatkan Afifah tidak tenang dan memberitahu kepada lelaki tersebut untuk tidak mengganggunya lagi.

Menjelang tarikh 29 Mei 2022 pula, lelaki terbabit dikatakan telah membuat akaun baharu di media sosial dan mula menghantar mesej pelik.

Lebih membimbangkan lagi, Afifah turut menerima ‘voicemail’ daripada bekas pekerjanya itu meskipun telah menyekat nombor telefonnya.

Hari yang sama. Dia hantar voicemail cakap ‘Saya kena pergi jumpa awak juga. Apa nak jadi, jadi lah’. I blocked he’s number and I have no idea how I can still received this. I dengar voicemail and I’m shaking. I don’t feel safe at all.

Pengguna Twitter, Afifah.