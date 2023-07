[Video] Sebak Tengok Pak Guard Ada RM5 Je, Pemuda Ini Belanja Nasi Berlauk Di Kedai Mamak

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm atau ikuti berita kami menerusi aplikasi Lumi News untuk updates terkini & relevan!

Nilai RM5 mungkin berbeza bagi setiap individu.

Ada sesetengah orang melihat jumlah itu tidaklah begitu banyak tetapi bagi golongan yang memerlukan, RM5 adalah kos untuk menampung makan minum mereka dalam sehari.

Kalau kita fikir kita tengah susah, ada orang yang lebih sukar kehidupan mereka lebih-lebih lagi untuk mencari makanan serta minuman.

Menerusi video yang dimuat naik di laman TikTok (@bang.jad), pemuda yang dikenali sebagai Bang Jad itu berkongsi kisah ketika dia sedang beratur di sebuah kedai mamak untuk membeli nasi berlauk.

Tetapi ketika dia sedang beratur, dia terlihat seorang pengawal keselamatan ingin membeli nasi campur dengan memegang duit kertas RM5 sahaja di tangannya.

Disebabkan sebak melihat keadaan itu, pemuda ini menawarkan diri mahu membayarkan hidangan untuk pengawal keselamatan berkenaan dengan menyuruhnya mengambil apa jua lauk yang dimahukan.

Tak apa saya belanja. You ambil je nasi putih, ayam ke apa you nak, you ambil. Tak apa saya belanja, You simpan je duit.

Pengguna TikTok @bang.jad