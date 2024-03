Langkawi International Airport Sekali Lagi Rangkul Anugerah Lapangan Terbang Terbaik Di Asia Pasifik

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pulau Langkawi adalah salah satu destinasi percutian yang menjadi tumpuan masyarakat tempatan dan juga antarabangsa.

Terbaharu, Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi (LIA) telah dinobatkan oleh Airports Council International (ACI) sebagai lapangan terbang terbaik di Asia Pasifik bagi tahun 2023.

LIA yang berjaya menguruskan dua hingga lima juta penumpang di lapangan terbang mereka itu merangkul anugerah berkenaan dalam kategori sama sebanyak tiga tahun berturut-turut sejak 2021.

Menerusi ciapan dimuat naik di laman X (@MY_Airports) anugerah berkenaan telah dipilih sendiri oleh para penumpang yang menggunakan khidmat di LIA.

