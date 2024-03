Boikot Israel: BDS Malaysia Seru Rakyat Hadir Ke Kompleks Mahkamah Shah Alam Untuk Beri Sokongan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

BDS Malaysia hari ini (13 Mac) menerusi satu kenyataan rasmi telah memaklumkan bahawa pihak BDS Malaysia dan McD akan mengadakan sesi mediasi pada jam 9:30 pagi (18 Mac) di Mahkamah Shah Alam.

Menerusi kenyataan sama, BDS Malaysia turut mengucapkan ribuan terima kasih kepada peguam mereka, Datuk M Reza Hassan dari Tetuan Raja Riza dan Rakan-rakan Bersekutu yang telah sudi memberikan khidmat guaman kepada mereka dalam kes ini secara pro-bono (PERCUMA).

Ia telah dilakukan di atas semangat persaudaraan dengan rakyat Palestin yang ketika ini tanpa henti ditindas oleh rejim Zionis Israel.

BDS Malaysia Ucap Terima Kasih Kepada McD Di Atas Saman Mereka, Kini BDS Malaysia Lebih Dikenali Seluruh Dunia

“BDS Malaysia juga berterima kasih kepada McD kerana saman mereka terhadap kami telah membantu menjadikan BDS Malaysia terkenal bukan sahaja di Malaysia, tetapi juga di seluruh dunia.

“Sekaligus membantu menghebahkan kempen kami untuk memboikot Israel dan syarikat yang dikaitkan dengan Israel.

“Kempen boikot terhadap Israel dan pertubuhan yang bersekongkol dengannya adalah kritikal kerana ini adalah cara yang berkesan untuk menghentikan kezaliman Israel yang telah mencapai tahap melampau.

“Sejak 7 Oktober 2023, lebih 31,000 rakyat Palestin termasuklah wanita dan kanak-kanak telah dibunuh oleh tentera Israel,” tegas BDS Malaysia.

Gerakan BDS Antarabangsa & Malaysia Sokong Rakyat Yang Kecam Tindakan McD Israel

Mengulas lanjut, BDS Malaysia berkata bahawa pihak mereka sedar rakyat Malaysia dan seluruh dunia mengambil tindakan untuk memboikot McD kerana McD di Israel telah memberi makanan percuma kepada askar Israel.

“Susulan itu, gerakan BDS Antarabangsa & Malaysia memutuskan untuk menyokong tindakan rakyat yang mengecam tindakan McD Israel.”

Bukan itu sahaja, kenyataan tersebut turut memaklumkan bahawa tuntutan McD terhadap BDS Malaysia menyebabkan rakyat Malaysia dan pengguna di seluruh dunia semakin marah terhadap McD.

“Setiap kali berita saman McD terhadap BDS Malaysia keluar, pengguna akan berasa lebih kecewa terhadap McD. Lebih-lebih lagi tindakan McD yang menyaman BDS Malaysia yang menyebabkan pergerakan BDS Antarabangsa memulakan satu kempen global khas untuk memboikot McD.”

Dalam masa yang sama, BDS Malaysia menyeru semua penyokong perjuangan Palestin hadir ke kompleks mahkamah di Shah Alam pada jam 9.15 pagi (18 Mac) bagi menunjukkan sokongan terhadap kempen BDS Malaysia memboikot Israel dan pertubuhan menyokong kekejaman Israel, sama ada secara langsung atau tidak langsung.

