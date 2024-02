Tempat Perlindungan Rakyat Palestin Di Rafah Diserang, Malaysia Kutuk Kekejaman Israel

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sejak Oktober lalu, rakyat Palestin dihujani peluru dan bom dari Angkatan Pertahanan Israel (IDF) tanpa henti sehingga meragut lebih 28,064 nyawa termasuk kanak-kanak, warga emas dan wanita.

Sebelum ini, jutaan rakyat Palestin telah melarikan diri dan berlindung di selatan Gaza iaitu Rafah selepas pihak IDF memaksa mereka untuk mengosongkan hampir keseluruhan Palestin sebelum dibom.

Rafah yang terletak di sempadan Gaza dengan Mesir sebelum ini didakwa oleh IDF sebagai kawasan selamat bagi rakyat Palestin untuk mendapatkan perlindungan.

Kawasan Rafah Diserang Oleh IDF

Namun, Rafah yang dipercayai sebagai kawasan zon selamat bagi rakyat Palestin kini tidak lagi apabila tentera Zionis melakukan serangan udara di kawasan tersebut juga.

Harian Metro yang memetik laporan AFP memaklumkan bahawa lebih 100 orang maut dalam serangan Israel di Rafah pada awal pagi semalam (12 Januari).

Tentera Hamas menjelaskan bahawa serangan tersebut yang berlaku sebelum waktu Subuh itu telah memusnahkan 14 buah rumah serta tiga buah masjid di bahagian berbeza di Rafah.

Difahamkan, lebih 1.5 juta rakyat Palestin telah berlindung di kem pelarian di Rafah sebagai lokasi terakhir mereka untuk menyelamatkan diri daripada serangan tentera Israel.

Situasi memilukan yang berlaku di Rafah itu juga berjaya dirakam dan dimuat naik di media sosial.

The aftermath of last night's Israeli bombing of the refugee camp in #Rafah



A direct hit with rockets on the tents where the refugee children are housed.



Children's bodies massacred and their parts scattered everywhere.#Rafah_under_attack #RafahMassacre #Gaza pic.twitter.com/shewlPHMXo — زينة🍉🔻 (@xeeebra) February 12, 2024

They’re carpet bombing over 1.4 million Palestinians in Rafah.



“Why are they bombing them ??”



“They told them this was a safe zone!”#Rafah_under_attack pic.twitter.com/3wdesyuhCt — Emelia 🇸🇪 (@Bernadotte22) February 12, 2024

Another night in Rafah as the israelis bomb displaced unarmed people with nowhere to hide: what’s the point of the ICJ #Rafah_under_attack pic.twitter.com/3KDp8DPGmo — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) February 12, 2024

Malaysia Kutuk Serangan Israel Di Rafah

Kementerian Luar Malaysia menerusi kenyataan yang dimuat naik di laman Facebook (Wisma Putra) telah mengutuk sekeras-kerasnya kekejaman yang dilakukan oleh IDF ke atas bandar Rafah yang merupakan tempat perlindungan orang awam di Palestin.

Dalam pada itu, Malaysia turut mendesak agar tentera Israel menghentikan serangan yang dilakukan dan mematuhi undang-undang peringkat antarabangsa.

Operasi ketenteraan yang berniat jahat ini dengan jelas memperlihatkan matlamat ulung rejim Zionis untuk menghapuskan rakyat Palestin dari tanah air mereka sendiri. Sikap angkuh mereka telah membelakangkan prinsip undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan menghina keputusan Mahkamah Jenayah Antarabangsa pada 26 Januari 2024 mengenai enam tindakan yang mesti diambil oleh Israel. Wisma Putra.

Malaysia juga secara tegasnya menyokong perjuangan rakyat Palestin untuk mendapatkan semula hak mereka dalam penubuhan negara yang merdeka.

Malaysia kekal dengan sokongan tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan Palestin dalam mendapatkan kembali hak-hak mereka untuk berdiri sendiri, penubuhan negara Palestin yang merdeka dan berdaulat berdasarkan sempadan pra-1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara Palestin dan diterima sebagai ahli anggota penuh PBB. Wisma Putra.

Terdahulu, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim juga dengan lantang menyuarakan sokongannya terhadap Palestin meskipun menerima ugutan dari negara Barat.

