Laporan Qatar Bakal Henti Eksport Gas Dunia Jika Gaza Terus Diserang Adalah Palsu

Sebelum ini, tular di laman X (Twitter @RoyalIntel_) dakwaan yang mengatakan kerajaan Qatar akan mengancam untuk menangguhkan aktiviti mengeksport gas ke seluruh dunia jika serangan ke atas Gaza tidak dihentikan.

Walau bagaimanapun, ciapan tersebut tidak disokong oleh fakta dari pihak berkuasa Qatar.

#BREAKING: The State of Qatar threatened to stop gas supplies to the world if the bombing of Gaza did not stop