[Video] TNC UPM Jatuh Ketika Uji ‘Ramp’ OKU Tarik Perhatian Ramai

Umum mengetahui Orang Kurang Upaya (OKU) memerlukan penjagaan yang rapi dan kemudahan khas bagi memudahkan mereka untuk bergerak.

Antara kemudahan yang biasa dilihat adalah petak khas parkir kenderaan, tandas serta laluan yang dikhaskan untuk golongan OKU termasuk ‘ramp’ buat mereka yang berkerusi roda.

Namun, tidak semua kemudahan yang disediakan dilihat mesra pengguna. Malah, ada yang lebih teruk hingga boleh menyebabkan kemalangan.

Terbaharu, Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Universiti Putra Malaysia (UPM), Prof Dr Arifin Abdu terjatuh ke belakang ketika sedang menguji laluan khas jenis tanjakan buat golongan tersebut.

Difahamkan, insiden berlaku gara-gara beliau prihatin dengan nasib golongan OKU di universiti itu.

Menerusi video yang dikongsikan di platform Twitter (X) menerusi akaun @AbdMydin, kelihatan Arifin pada mulanya duduk di atas kerusi roda bagi mencuba laluan khas tersebut.

“Assalamualaikum, pagi ini kita tunjuk di UPM, kita punya pengurusan tertinggi TNC HEPA kita akan menaiki kerusi roda, menaiki ramp di Astana,” kata wanita di dalam video tersebut.

Namun, apa yang menarik perhatian adalah beliau terjatuh ketika baru sahaja memulakan pergerakan untuk lalu ke laluan itu.

