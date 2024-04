DOLLA Luah Rasa Bangga Lagu ‘Look At This’ Masuk Program TV Korea Selatan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kumpulan DOLLA bukanlah satu nama asing lagi di Malaysia selepas beberapa lagu mereka yang menjadi kegemaran masyarakat banyak digunakan di media sosial.

Kualiti lagu serta juga muzik video yang dihasilkan oleh DOLLA ini sememangnya tampil lebih berbeza dan dilihat seakan-akan menandingi artis kumpulan antarabangsa yang lain.

Bukan setakat orang Malaysia yang mendengar lagu DOLLA, masyarakat luar negara juga menunjukkan minat mereka terhadap karya oleh kumpulan berkenaan.

Menerusi video dimuat naik di laman X (@idollaclub), sebuah rancangan realiti televisyen yang cukup popular di Korea Selatan iaitu ‘Return of Superman’ dilihat telah menggunakan latar muzik lagu dari kumpulan DOLLA.

Ketika babak seorang kanak-kanak perempuan bernama Siha cuba untuk belajar berjalan, lagu ‘Look At This’ nyanyian kumpulan DOLLA semakin didengari sebagai latar belakang.

Perkara tersebut juga telah sampai ke pengetahuan salah seorang ahli kumpulan DOLLA yang dikenali sebagai Tabby.

Dalam ciapan dimuat naik oleh Tabby di laman X (@babytabbypuff), dia meluahkan rasa bersyukur dan terharu kerana lagu mereka iaitu ‘Look At This’ versi bahasa Inggeris telah mendapat perhatian masyarakat luar negara.

The english version of Look At This getting some recognition in korean variety show 😭 blessed ✨ https://t.co/R7mZszNsg3