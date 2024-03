DG Hisham ‘Throwback’ Hari Pertama PKP Akibat Covid-19 Pada 4 Tahun Lalu

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Tahun 2020 adalah tahun yang menjadi sejarah buat rakyat Malaysia apabila kerajaan memerintah pertama kali melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) secara menyeluruh melibatkan semua lapisan masyarakat.

Ketika PKP dilakukan, hanya golongan tertentu sahaja yang boleh keluar rumah untuk bekerja iaitu petugas barisan hadapan seperti doktor, jururawat, tentera dan pihak polis.

Sewaktu tempoh berkenaan, orang ramai tidak dibenar sama sekali untuk keluar dan hanya terhad kepada ketua keluarga sahaja bagi urusan membeli barangan keperluan.

Menerusi ciapan dimuat naik di laman X (@DGHisham), Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah yang merupakan bekas Ketua Pengarah Kesihatan dilihat telah mengimbau semula detik bersejarah Malaysia ketika pertama kali melaksanakan PKP pada empat tahun lalu ketika 18 Mac 2020.

Jelasnya, situasi pandemik Covid-19 ketika itu berdepan sedikit kesukaran kerana masih belum mempunyai ubat, vaksin dan mesin PCR sebagai perlindungan.

Bersempena dengan bulan Ramadan, DG Hisham mengajak orang ramai agar bermuhasabah semula di sebalik perkara yang berlaku ini untuk sentiasa bersiap sedia serta menguatkan lagi sistem kesihatan.

Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan masyarakat untuk tidak lupa kepada semangat bersatu padu dalam kalangan komuniti serta memperingati individu yang terkorban akibat pandemik tersebut.

Today March 18, exactly 4 years ago we faced our first day of an unprecedented lockdown due to Covid-19. We did not have therapeutic medicines and vaccines then, coupled with limited diagnostic capacity using PCR. It was a historic moment to enforce act 342 for the whole country.… pic.twitter.com/ZMbK9XRxKj