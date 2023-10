Kongsi Foto Bersama Anak Lelaki, Anak Bujang DG Hisham Curi Tumpuan Wanita

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Siapa yang tidak kenal dengan bekas Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah? Beliau merupakan antara individu penting sewaktu zaman penularan Covid-19.

Boleh dikatakan hampir setiap hari, beliau yang pada waktu itu memegang jawatan tertinggi di kementerian tersebut bersama pasukannya membuat penampilan di televisyen bagi mengumumkan status wabak Covid-19 yang melanda negara serta memerangi penularan virus tersebut sekitar dua tahun yang lalu.

Walaupun telah bersara wajib daripada perkhidmatan awam pada 21 April 2023, beliau mula kembali bertugas di Institut Endokrin Putrajaya pada 4 Oktober yang lalu.

Menerusi ciapan terkini di akaun Twitter (X) milik beliau, DG Hisham telah berkongsikan foto terbaharu bersama dua orang anak lelakinya.

“Bersama dua orang anak teruna saya. Khair dan Khalis telah tamat belajar dan sedia untuk menyertai pasaran kerja tidak lama lagi,” tulis beliau menerusi ciapan tersebut.

Apa yang menarik perhatian adalah ketampanan kedua-dua orang anak DG Hisham yang nyata membuatkan ramai wanita yang melihat berasa tidak keruan.

Standing tall with my two grown up sons. Khair and Khalis both completed their education recently and all ready to join the workforce soon. May the force be with them pic.twitter.com/jcj83rh4wU