“Uniform Dia Lain Dari Yang Lain” – Hannah Yeoh Dedah Perangai Joe Flizzow Waktu Zaman Sekolah

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kalau cerita kenangan masa zaman sekolah, memang tergelak seorang diri bila teringat balik. Boleh dikatakan macam-macamlah yang berlaku waktu zaman jadi pelajar sekolah ulu.

Kalau bukan kisah cinta monyet, mesti ada di antara korang yang pernah kena denda dengan cikgu disiplin sebab nakal atau tidak mematuhi peraturan sekolah.

Kenangan pahit manis ketika zaman sekolah itu walaupun sudah berlaku berpuluh tahun, tetapi ia masih kekal dalam ingatan.

Menerusi satu klip video dimuat naik di laman TikTok (@ceritereka), Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh dilihat sedang menceritakan tentang karakter seorang artis tempatan ketika di zaman sekolah dahulu iaitu Joe Flizzow.

Dalam video itu, Hannah menceritakan bahawa penyanyi rap terkenal itu merupakan seorang pelajar yang lain daripada yang lain ketika mereka sama-sama menuntut pembelajaran di sebuah sekolah yang sama iaitu di SMK Subang Utama.

Antara perkara nakal yang dilakukan oleh Joe dan didedahkan oleh Hannah adalah apabila penyanyi berkenaan kerap melakukan kesalahan seperti tidak ‘tuck in’ baju seragam sekolah mengikut peraturan yang ditetapkan untuk pelajar lelaki.

Dalam sedutan video yang sama, Joe pula memberi respon terhadap kenyataan Hannah dengan berkata sikap nakal itu tidak salah, asalkan tidak melakukan apa-apa perkara yang bersifat jahat.

Nakal is better than jahat. Nakal tak apa. Degil tak apa. Jangan jahat je.

Joe Flizzow.