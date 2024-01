Ini Sebab Kenapa Putera Mateen Sebut Ringgit & Bukan Dollar Brunei Ketika Akad Nikah

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Semalam (11 Januari), Pengiran Muda Abdul Mateen Bolkiah dan Dayang Anisha Rosnah Adam telah selamat bergelar suami isteri selepas mereka selesai diijab kabulkan dengan jumlah mahar sebanyak seribu Ringgit Brunei tunai dalam Majlis Istiadat Akad Nikah Diraja di Masjid Omar ‘Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan, Brunei.

Selepas selesai diijabkabul, 17 das tembakan telah dilepaskan di perkarangan masjid sebagai tanda Istiadat Akad Nikah Diraja telah disempurnakan sebelum ia diakhiri dengan bacaan doa selamat.

Majlis yang penuh bermakna itu turut disaksikan oleh Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah serta kaum kerabat diraja dan juga dihadiri oleh bapa kepada pengantin diraja perempuan iaitu Awang Adam Abdullah.

Siaran langsung ketika majlis tersebut juga disiarkan di laman Facebook Radio Televisyen Brunei (RTB) News dan telah dimuat naik semula oleh beberapa pengguna di media sosial.

Namun, terdapat satu perkara yang menimbulkan kemusykilan orang ramai ketika majlis tersebut iaitu ketika Putera Mateen menyebut matawang Ringgit dalam ucapan akad nikah.

Seperti yang kita tahu, negara Brunei menggunakan matawang Dollar Brunei (BND) manakala Ringgit itu kebiasaannya digunakan oleh rakyat Malaysia iaitu Ringgit Malaysia (RM).

I’m so lost 🧎🏽‍♀️ the bride pon bruneian kan? Why ringgit? Aku pekak ke gais tolong gais terangkan pic.twitter.com/8PcBwTvyKT

Mesti ramai yang tertanya-tanya kan? Sebenarnya penulis pun sama. Pada mulanya, ingatkan Putera Mateen tersalah sebut. Rupa-rupanya, ada sebab tersendiri.

Untuk pengetahuan anda, baginda menyebut Ringgit di dalam ucapan akad nikah itu kerana masyarakat Brunei akan merujuk kepada Ringgit sebagai matawang mereka dalam bahasa Melayu manakala istilah Dollar masih digunakan jika berkomunikasi dalam bahasa Inggeris.

dollars in malay is ringgit… brunei punya national and official language is malay, so hence "ringgit". hope that clarifies! https://t.co/Sq2ND82lx8