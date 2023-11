Wanita Persoal Perbezaan Hotel Hidang Arak & Pub, Ini Penjelasan Dari Dr Zulkifli

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sebelum ini, tular sebuah video menunjukkan seorang pelajar Malaysia di United Kingdom yang meluahkan rasa kurang senang dengan penganjuran ‘after party’ di lokasi yang ditegah dalam agama Islam.

Menurut wanita berkenaan, budaya meminum arak yang dikatakan berlaku selepas selesai sesuatu acara bukanlah amalan yang dilakukan oleh masyarakat Malaysia.

Perbincangan tersebut walau bagaimanapun telah menimbulkan perdebatan dalam kalangan netizen di media sosial.

Seorang Lagi Pelajar Malaysia Di UKM Ulas Isu Sama

Menerusi satu video dimuat naik di laman X (Twitter @emmelynnamal), seorang pelajar wanita dari Malaysia bernama Amalina yang sedang menuntut pengajian Master di University of Oxford pula berkongsi pengalaman tentang premis bar dan pub di United Kingdom.

Pelajar ini menjelaskan bahawa pub dan bar di United Kingdom turut menjadi lokasi untuk bersosial serta berbincang perkara ilmiah.

Saya pernah pergi ke bar dan saya berjumpa dengan ramai pensyarah dan profesor yang hebat di sana. Di sini, bar bukan hanya untuk berparti atau meminum arak, tetapi ia juga lokasi untuk bersosial selepas menghadiri forum akademik. Amalina.

Jelasnya lagi, keputusan seseorang untuk pergi ke bar itu bergantung kepada diri sendiri.

“You do you,” kata pelajar wanita itu.

With all the hurra of the afterparty, I wanted to share my experiences in the UK.



Bars/pubs here are not merely for partying. We exchange intellectual discourses too.



But my point is; You do you! pic.twitter.com/b131usWIfa — Emmelynn | Amaline (@emmelynnamal) November 28, 2023

Walau bagaimanapun, perkongsian video tentang pandangannya mengenai bar dan pub turut menerima reaksi kurang senang dari sesetengah netizen yang berpendapat dia tidak sepatutnya berada di tempat yang menyediakan arak sebagai minuman.

Berikutan itu, Amalina mempersoalkan pula tentang hukum seseorang menginap di hotel yang juga menyediakan arak kepada para tetamu mereka di Malaysia.

"U cant be in a place where arak is served.."



And then we have hotels in Malaysia………..? — Emmelynn | Amaline (@emmelynnamal) November 29, 2023

Dr Zulkifli Beri Penjelasan Tentang Perbezaan Hotel Yang Sediakan Arak Dan Pub

Perkara yang tular ini turut mendapat perhatian bekas Mufti Wilayah Persekutuan iaitu Datuk Seri Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri selepas beliau tampil membalas ciapan wanita berkenaan dengan memberikan penjelasan mengenai perkara tersebut di laman X (Twitter @drzul_albakri).

Beliau memberi pandangan bahawa pelajar wanita itu mempunyai sedikit salah faham selepas didakwa menyamakan pub dengan hotel yang turut menyediakan arak.

Hukum asasnya diberi penjelasan berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر

Maksudnya: Barangsiapa yang beriman kepada Allah SWT dan Hari Akhirat, jangan duduk pada hidangan di mana arak dihidangkan.

Hotel adalah sebuah tempat penginapan kerana mempunyai urusan manakala pub serta kelab malam pula menjadi lokasi tumpuan untuk meminum arak.

Jelas beliau lagi, tidak ada Muslim yang menginap di hotel semata-mata untuk meminum arak.

Ada dua bentuk pengharaman iaitu muharramat al-wasa’il iaitu perkara yang dihukum haram kerana ia menjadi wasilah kepada perkara haram, dan muharramat al-maqasid iaitu perkara yang haram pada zatnya. Muharramat al-wasa’il boleh jadi harus atau makruh mengikut situasi. Muharramat al-maqasid adalah haram. Datuk Seri Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri.

Dr Zulkifli juga menyamakan hukum jika seseorang menaiki kapal terbang yang menghidangkan minuman arak kepada penumpang.

Sama juga situasinya dengan menaiki kapal terbang. Tidak ada Muslim yang menaiki kapal terbang semata-mata untuk minum arak. Semuanya ada keperluan dan urusan tertentu. Datuk Seri Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri.

Ini kerana hotel dan kapal terbang dikategorikan sebagai muharramat al-wasa’il iaitu harus hukumnya kerana mempunyai urusan manakala pub dan kelab malam pula adalah muharramat al-maqasid kerana menghidangkan arak serta melibatkan aktiviti yang tidak selari dengan adab seorang penganut beragama Islam.

Beliau turut menasihati pelajar Malaysia yang berada di luar negara untuk tidak memilih ke tempat-tempat sedemikian dan boleh pergi ke lokasi lain untuk tujuan berhibur serta bersosial dengan rakan-rakan bukan Islam.

Soalan yang baik. Saya berpandangan, saudari ada sedikit salah faham.



1. Sabda Rasulullah SAW:



من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, jangan DUDUK pada hidangan di mana arak dihidangkan.



Ini… https://t.co/V5nEeBWR6R — Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri (@drzul_albakri) November 29, 2023

Pelajar Wanita Tersebut Beri Respon Terhadap Penjelasan Dari Dr Zulkifli

Selepas menerima penjelasan dari Dr Zulkifli, Amalina mengucapkan terima kasih kepada bekas mufit tersebut kerana memberi jawapan dengan penuh beradab.

Pelajar berkenaan turut mengajak Dr Zulkifli untuk berjumpa selepas dia pulang semula ke Malaysia pada masa akan datang.

Dear dr @drzul_albakri , this is indeed a soothing and clear answer and I appreciate you taking the time highlighting the do's and dont's for me in the kindest manner!



Would love to catch up with you further once I am back in Malaysia 😊 https://t.co/idCrrRsn49 — Emmelynn | Amaline (@emmelynnamal) November 30, 2023

