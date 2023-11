Wanita Trauma Diekori Lelaki ‘Pelik’ Di Parkir Pusat Beli-belah, Siap Ambil Gambar Senyap-senyap

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Tidak kiralah berada di tempat terbuka atau tertutup, keselamatan golongan wanita dilihat semakin membimbangkan kerana sudah banyak kes gangguan yang dilaporkan berlaku.

Sebelum ini, seorang influencer dikenali sebagai Mekyun bersama ibunya telah diekori oleh seorang lelaki tidak dikenali ketika mereka berdua sedang berjalan-jalan di pusat membeli-belah SOGO di Kuala Lumpur.

Berang dengan apa yang berlaku, Mekyun kemudiannya berdepan dengan lelaki tersebut manakala ibunya memanggil pengawal keselamatan di lokasi berhampiran.

Tindakan mereka itu membuatkan lelaki berkenaan segera beredar.

Situasi hampir sama ini berlaku juga kepada sekumpulan wanita ketika mereka berada di sebuah pusat membeli-belah yang baru sahaja dibuka di Damansara.

Menerusi video dimuat naik di laman X (Twitter @qstiena__), wanita ini menceritakan pengalaman buruknya sewaktu diterjah oleh lelaki tidak dikenali ketika baru sahaja meletakkan kereta di kawasan parkir dalam bangunan.

Jelasnya, lelaki tersebut menghampiri keretanya dan menunggu sehingga dia keluar dari kereta.

Lebih menakutkan lagi, individu terbabit berpura-pura seperti mengenalinya dan cuba untuk meminta nombor telefon wanita berkenaan.

Bukan itu sahaja, dia juga mahu mengikuti mereka ke majlis yang diadakan di sana tetapi mereka menjelaskan ia adalah acara tertutup untuk individu tertentu sahaja.

Selepas keinginannya ditolak, dia cuba untuk mengambil gambar wanita-wanita tersebut secara tersembunyi menggunakan telefon bimbit.

Situasi yang semakin menggusarkan itu membuatkan mereka terus berjalan memasuki pusat membeli-belah dengan meninggalkan lelaki berkenaan di belakang.

Namun, individu terbabit dipercayai mengekori mereka sehingga menyebabkan kumpulan wanita terbabit terpaksa meminta bantuan pengawal keselamatan yang berada di kawasan berhampiran.

This guy came to me and waited for me sampai i keluar lepastu acah2 kenal i. Luckily i kunci pintu and my friends was there too. Sumpah seram. Beware girls. Im still traumatized after what happened 😭



📍Pavillion Damansara Height pic.twitter.com/YKvVw0W487