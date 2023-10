Sebak Saat Kuih Dibeli, Warga Emas Di Kuantan Dilihat Berdoa Buat Pelanggan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Dengan keadaan ekonomi yang semakin meruncing, tidak dinafikan segala kos termasuklah harga barangan dilihat telah meningkat.

Susulan itu, sesetengah masyarakat perlu berusaha keras bagi menjana pendapatan untuk menyara kehidupan lebih-lebih lagi mereka yang berkeluarga.

Bagi seorang pakcik ini pula, dia mengambil keputusan untuk berniaga kuih bersama isteri di sekitar Kuantan, Pahang.

Menerusi ciapan yang dimuat naik di laman X (Twitter @sffeaaa_), wanita ini berkongsi kisah yang membuatkan dirinya sebak selepas beberapa kali membeli kuih daripada seorang pakcik.

Difahamkan, warga emas itu menggunakan kereta jenis Perodua Kancil sebagai tempat untuk berniaga dengan menyangkut papan jualan pada badan kereta.

Apa yang membuatkan pengguna X ini berasa sebak adalah apabila dia menceritakan pakcik tersebut akan mendoakan kesemua pelanggan yang membeli kuih darinya.

Katanya kuih itu dijual dengan harga yang berpatutan iaitu RM6 untuk 12 biji.

Bukan itu sahaja, pakcik berkenaan juga dikatakan selalu memberi kuih tambahan secara percuma kepada pelanggannya.

Walaupun pengguna X ini mempunyai niat untuk mahu bersedekah dengan tidak meminta wang baki, namun pakcik itu enggan menyimpan wang tersebut dan berkeras mahu memulangkan baki.

Tambah wanita ini lagi, dia pernah terlihat pakcik itu menangis selepas menerima bayaran selepas memberikan kuih jualan secara percuma.

Antara kuih yang dijual oleh pakcik itu adalah karipap, roti bun, popia dan temosa.

Pengguna X ini juga sempat menghubungi anak kepada peniaga itu di laman Facebook dan mengetahui bahawa peniaga itu akan ke lokasi berhampiran Tunas Manja Sungai Isap, Kuantan, Pahang selepas waktu asar untuk membantu isterinya.

Difahamkan, anak peniaga itu yang bernama Huda Bahari menjelaskan dia dan adik-beradik yang lain kini berkerja di luar Pahang dan kini hanya adik bongsu mereka yang masih bersekolah sahaja tinggal bersama ibu bapa di Kuantan.

Perkongsian kisah itu mendapat perhatian netizen yang lain dan mereka juga menunjukkan sokongan untuk membeli dari pakcik tersebut.

Malah, ada juga netizen yang pernah membeli daripada peniaga sama dan turut berpuas hati dengan kualiti kuih yang dijual. Katanya inti penuh dan harga pun murah!

Kami mendoakan agar perniagaan kuih pakcik ini dan isteri berjalan dengan lancar dan semoga dimurahkan rezeki. Amin.

