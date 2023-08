[Video] Hospital ‘Halau’ Pesakit Jam 4 Pagi Kerana Kad Perubatan Tak Cukup Baki Untuk Dapatkan Katil Di Wad

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Baru-baru ini, seorang lelaki berkongsi pengalaman mengecewakan melibatkan kakitangan perubatan ketika menghantar isterinya ke sebuah hospital di Selangor bagi mendapatkan rawatan kecemasan.

Insiden yang dikongsikan di TikTok itu telah mencetuskan perbincangan dalam kalangan netizen.

Menurut lelaki bernama Farqhan, dia menghantar isterinya ke bilik kecemasan pada jam 9:00 malam beberapa hari lalu selepas dicadangkan oleh doktor.

Apabila tiba di bahagian kecemasan, kakitangan perubatan di sana memberitahu bahawa mereka perlu menunggu kehadiran doktor.

Ketika isterinya diperiksa, Farqhan diberitahu bahawa pihak hospital tidak mempunyai kekosongan di wad empat katil yang memenuhi syarat kad perubatan (medical card) dan hanya terdapat bilik ‘superior’ berharga RM650.

Dalam erti kata lain, insurans mereka hanya akan menanggung kos bilik berharga RM150 dan selebihnya perlu dibayar sendiri.

Memandangkan hari sudah larut malam pada ketika itu, petugas perubatan mencadangkan agar Farqhan dan isterinya keluar dahulu dan menunggu sehingga mempunyai kekosongan.

Namun apabila Farqhan menyemak sama ada syarikat insurans telah menerima notis kemasukan isterinya atau belum, dia mendapati kakitangan perubatan itu tidak menghantar notis tersebut kepada syarikat insurans.

Memandangkan pesakit tidak dibenarkan menunggu di bilik kecemasan, kakitangan perubatan meminta mereka untuk keluar dari hospital terlebih dahulu.

Namun, Farqhan tetap berkeras untuk membiarkan isterinya tinggal di hospital demi keselamatannya dan pulang ke rumah untuk mandi terlebih dahulu.

Ketik dalam perjalanan pulang, dia menerima panggilan daripada isterinya yang mengatakan bahawa kakitangan perubatan telah menghalaunya keluar dari hospital.

Farqhan akhirnya terpaksa membayar kira-kira RM705 untuk kemasukan ke hospital yang berasingan daripada bil-bil lain.

Susulan kejadian itu, dia menasihati orang ramai untuk membeli pakej kad perubatan yang lebih mahal bagi mengelakkan masalah sama sepertinya berlaku.

Baru recheck medical card, critical illness only for 30k. Mmg tak cukup. So, dah tambah coverage CI. Buat lah awal2, nnti dah berpenyakit nanti tak boleh putar masa. https://t.co/XIR74sLbBl

Video dimuat naik oleh Farqhan itu telah meraih 1.5 juta tontonan dan menerima pelbagai reaksi daripada yang netizen yang rata-ratanya mengecam cara kakitangan hospital itu mengendalikan pesakit.

Ada juga netizen yang menceritakan mereka pernah menghadapi masalah sama walaupun mempunyai pakej kad perubatan yang lebih mahal atau tanpa kad perubatan.

Ini just nasihat dari Amirah for those yang ada mc company, mampu untuk ada mc sendiri dan masih muda.



1) Ambillah medical card personal. Peruntukkan sikit yang ada dana/cash value. Andai ada kecemasan/keperluan, boleh keluarkan dari dana simpanan kita.