Simbol ‘X’ Bercahaya Di Ibu Pejabat Twitter Di San Francisco Buat Penduduk Bengang

Sejak Ketua Pegawai Eksekutif Twitter, Elon Musk mengambil alih platform media sosial Twitter, terdapat pelbagai perubahan yang dilakukan oleh beliau termasuklah had untuk melihat ciapan dalam sehari.

Ciri terbaharu yang ditetapkan oleh Musk membuatkan ramai pengguna Twitter di beberapa negara termasuklah Malaysia mula merungut selepas akaun mereka tidak lagi boleh mengakses ciapan di platform berkenaan.

Bukan itu sahaja, Elon Musk juga telah menukar logo ‘burung biru’ yang sinonim dengan aplikasi Twitter kepada simbol ‘X’.

Susulan perubahan logo itu, ibu pejabat Twitter di San Francisco juga telah menanggalkan papan Twitter dan menggantikkannya dengan simbol ‘X’ bersaiz besar dan bercahaya putih di atas bangunan mereka.

Walau bagaimanapun, pemasangan simbol ‘X’ bercahaya itu dikatakan mengundang kritikan daripada penduduk yang tinggal berhadapan dengan bangunan tersebut.

Menerusi perkongsian video dimuat naik oleh salah seorang penduduk berhampiran (@realchristjbeale), dia meluahkan rasa kurang senang apabila simbol ‘X’ dari bangunan ibu pejabat Twitter itu mengeluarkan cahaya yang terlalu terang.

Lebih mengeruhkan keadaan lagi adalah apabila cahaya pada simbol berkenaan berkelip-kelip sehingga menyilaukan pandangan.

Here’s another angle I forgot I had that shows the X strobing.



Also, my apartment building needs a bath. pic.twitter.com/t66erPuDlL