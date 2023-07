“Berpeluh-peluh Kami Cuba” – Cara Suami Ayda Jebat Umum Kehamilan Anak Kedua Raih Kecaman Netizen

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Berita tentang kehamilan cahaya mata adalah suatu perkara yang sangat menggembirakan buat pasangan suami isteri. Anak adalah kurniaan yang cukup bermakna untuk mengembangkan lagi sesebuah keluarga.

Kadangkala kita pun turut sebak sekali apabila melihat reaksi suami mereka ketika ingin memberitahu tentang kehamilan menerusi rakaman video yang sempat diambil.

Baru-baru ini, pelakon dan penyanyi tempatan iaitu Ayda Jebat telah menghadiri sidang media bagi drama terbaharu lakonannya iaitu Bukan Cinta Sempurna bersama Fadlan Hazim.

Ketika majlis tersebut, Ayda atau nama sebenar Nur Suhada Jebat bercadang untuk membuat satu pengumuman khas dengan memanggil suaminya, Nabil Mahir untuk tampil di atas pentas bersamanya.

Menerusi video yang dimuat naik di laman Twitter (@farhanajafri), pengumuman yang diberikan oleh Nabil itu adalah untuk memberitahu bahawa Ayda kini sedang hamil anak kedua dan usia kandungannya kini memasuki lima bulan.

Nabil juga dilihat ketawa terhibur selepas membuat pengumuman berkenaan di khayalak ramai.

Berita gembira yang diumumkan oleh Nabil Mahir tentang kehamilan anak kedua bersama Ayda Jebat itu walau bagaimanapun telah mengundang pelbagai reaksi dari netizen di media sosial.

Rata-ratanya kurang selesa dengan cara pengumuman itu disampaikan oleh Nabil kerana dikatakan tidak menjaga maruah dan kehormatan isterinya.

Ada juga yang memberi pendapat bahawa ungkapan ‘berpeluh-peluh’ yang diucapkan itu tidak sepatutnya diberitahu secara terbuka di hadapan masyarakat umum.

This is the reason why you kena kahwin dengan orang yang boleh jaga maruah you sama and always think before they speak sebab dapat suami macamni memang jatuh air muka. Tapi yelah bini dia pun ok je kena malu gitu so they’re perfect for each other. Lels https://t.co/S4ZKYOXPRQ