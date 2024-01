Bersenam Waktu Malam, Bahaya Atau Tidak Untuk Kesihatan?

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bila sebut tentang bersenam, mesti ramai yang akan menganggap bahawa aktiviti ini sangat penting untuk diamalkan kerana dapat menyihatkan tubuh badan.

Terdapat pelbagai cara untuk bersenam, sama ada dengan melakukan aktiviti bersukan seperti bermain badminton, futsal, mendaki dan sebagainya.

Tetapi aktiviti bersenam yang dilakukan dalam tempoh serta cara yang salah boleh memberi kesan buruk kepada tahap kesihatan seseorang.

Baru-baru ini, tular satu video dimuat naik semula di laman X (Twitter @bagirunclub) menunjukkan sekumpulan individu terdiri daripada lelaki dan juga wanita dilihat bersenam dan berlari pada waktu malam.

Selepas memuat naik video itu, pemilik akaun berkenaan meminta pendapat orang ramai tentang amalan bersuka pada waktu malam dan telah meraih pelbagai reaksi dari netizen.

Sebahagian besar netizen kurang setuju dengan tabiat bersukan pada waktu malam kerana menganggap malam sepatutnya digunakan untuk berehat.

Namun, ada juga netizen berkata ia bergantung kepada gaya hidup seseorang, asalkan mendapatkan tempoh tidur yang mencukupi dalam sehari.

Seorang pengguna di laman X (Twitter @Haziqmahmur90an) berpendapat bahawa bersenam pada waktu malam dianggap sebagai ‘pembunuh senyap’.

Lelaki itu juga telah memetik semula beberapa kes kematian yang berlaku disebabkan oleh amalan bersenam pada waktu malam.

Individu berkenaan menjelaskan bahawa ia dipanggil sebagai pembunuh senyap kerana telah memberi tekanan pada badan untuk melawan fitrah badan manusia yang sepatutnya berehat pada tempoh tersebut.

Hormon melatonin yang membantu untuk seseorang mudah tidur pada waktu malam akan berkurang dan menyebabkan seseorang susah untuk tidur dan lesu pada keesokan harinya.

Ini kerana hormon cortisol iaitu hormon yang menyumbang kepada stres lebih banyak terhasil ketika anda bersenam pada waktu malam.

Semakan di National Library of Medicine mendapati satu kajian melibatkan 3690 individu dewasa di Amerika Syarikat dalam lingkungan 20 sehingga 40an telah diterbitkan pada tahun 2022 tentang hubungan antara senaman malam dan risiko kematian.

Dalam jumlah tersebut, seramai 1800 individu merupakan populasi yang aktif pada waktu malam dan kajian mendapati bahawa sebanyak 639 kematian telah dicatatkan dalam kalangan golongan ini.

Pengkaji turut menekankan bahawa semakin tinggi nisbah tempoh masa sukan malam, maka semakin tinggi risiko kematian.

Sekiranya nisbah tempoh masa sukan malam naik 0.1%, risiko kematian juga akan bertambah kepada 15%.

