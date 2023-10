Larangan Pemakaian Abaya Di Perancis Dikaitkan Dengan Serangan Wabak Pepijat (Bedbugs)

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sejak beberapa minggu lalu, Perancis telah dikejutkan dengan satu wabak yang berlaku di mana kebanyakan kawasan di negara itu diserang oleh haiwan serangga pepijat atau ‘bedbugs’.

Haiwan perosak itu bukan sahaja dijumpai di dalam rumah, malah ia turut ditemui di kawasan tumpuan pelancong pengangkutan awam, pawagam dan lapangan terbang.

Rakaman video menunjukkan situasi terkini di Perancis yang diserang wabak pepijat ini juga telah banyak tular di media sosial.

Meremang bulu roma bila tengok banyak pepijat berkumpul dalam jumlah yang banyak di satu lokasi.

Authorities in France have begun a drive to exterminate bedbugs from Paris with the Olympic Games in the French capital approaching. According to a health agency report, bedbugs had infested more than one in ten French households between 2017 and 2022 https://t.co/JfPUY1Lr1R pic.twitter.com/rTgwUBOW4B