Genap 9 Tahun Tragedi MH17, Malaysia Komited Cari Keadilan Buat Mangsa

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm atau ikuti berita kami menerusi aplikasi Lumi News untuk updates terkini & relevan!

Tarikh 17 Julai pada hari ini menandakan genap sembilan tahun berlakunya tragedi meruntun jiwa di mana kapal terbang milik Malaysia Airlines MH17 ditembak jatuh di Ukraine pada tahun 2014.

Tragedi MH17 ini telah meragut 283 mangsa dan 15 anak kapal dalam pesawat Boeing 777 yang dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur.

Kejadian malang tersebut merupakan insiden kedua pada tahun yang sama bagi penerbangan Malaysia selepas tragedi kehilangan pesawat MH370 pada 8 Mac 2014 yang masih tiada khabar berita sehingga ke hari ini.

BACA JUGA: Mengingati MH370: Hampir 9 Tahun Lenyap, Kepulangan Masih Dinanti-nanti

Penerbangan MH17 dijadualkan berlepas dari Lapangan Terbang Schipol di Amsterdam pada 17 Julai 2014 pada jam 10:31 pagi dan dijangka mendarat 17 jam selepas itu di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur sekitar jam 10:10 malam.

Namun, pihak penerbangan Malaysia mengesahkan bahawa mereka terputus hubungan dengan pesawat MH17 ketika kapal terbang itu berada kira-kira 50 kilometer dari sempadan Rusia-Ukraine.

Menurut laporan Astro Awani, pesawat MH17 telah ditembak jatuh oleh peluru berpandu permukaan ke udara oleh puak pemusnah bersenjata pada ketika itu pada ketinggian 10,000 meter.

Tembakan berpeluru itu mengakibatkan pesawat dilaporkan terhempas di wilayah Donetsk, timur Ukraine.

Bangkai dan cebisan pesawat ditemui bertebaran sekitar 15 meter di kawasan tersebut.

Penerbangan Malaysia mengesahkan kesemua 298 individu di dalam kapal terbang maut dan tiada yang selamat.

Pecahan penumpang dan anak kapal mengikut kewarganegaraan adalah seperti di bawah:

Difahamkan, nenek tiri kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak iaitu Siti Amirah Kusuma berumur 83 tahun juga menjadi korban dalam nahas MH17.

Pasukan Penyiasatan Bersama (JIT) yang terdiri daripada Belanda, Australia, Belgium, Malaysia dan Ukraine telah melakukan penyiasatan terhadap tragedi pesawat MH17 yang ditembak di ruang udara Ukraine pada 2014.

Hasil siasatan mendapati bahawa tiga orang suspek iaitu dua rakyat Rusia dan seorang warga Ukraine telah menjadi dalang kepada insiden tembakan peluru berpandu yang menjatuhkan kapal terbang MH17.

#UPDATE A Dutch court convicted three men and acquitted one on Thursday over the downing of Malaysia Airlines flight MH17 above Ukraine in 2014, as tensions soar over Russia's invasion eight years later.https://t.co/QWcvCFtMIW pic.twitter.com/o9OJYjNbpf