[Video] Lelaki Tunjuk Lagak Samseng Merokok Di Kedai Makan, KKM Bakal Ambil Tindakan

Umum sedia maklum, merokok adalah perbuatan yang terlarang ketika berada di premis kedai makan selepas ia dikuatkuasakan ketika zaman Khairy Jamaluddin memegang jawatan Menteri Kesihatan dan diteruskan pula oleh Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad selepas diberi mandat yang sama.

Mereka yang mahu merokok dikehendaki berada pada jarak sekurang-kurangnya tiga meter dari luar kedai makan.

Walau bagaimanapun, masih wujud segelintir individu yang keras kepala dan tidak mahu mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan seperti kejadian yang berlaku baru-baru ini.

Menerusi ciapan dimuat naik di laman X (@ezmanshariff), seorang lelaki yang berada di sebuah kedai makan dilihat dengan selamba merokok dan menghembuskan asap di dalam premis tersebut.

Oleh kerana terdapat kanak-kanak berusia empat tahun di dalam kedai makan berkenaan, seorang individu berbaju hijau tampil berani untuk memberi teguran kepada si perokok.

Namun lain pula yang berlaku apabila lelaki yang merokok itu cuba untuk mengugutnya dan memberi reaksi kurang beradab ketika menyedari dirinya telah dirakam.

Lebih mengeruhkan keadaan lagi, perokok tersebut menunjukkan isyarat lucah kepada perakam video dan mengejek kononnnya video terbabit diambil sebagai konten.

Kesal dengan perkara yang berlaku, pengguna X ini menyebut (tag) nama beberapa pihak termasuklah Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad, Khairy Jamaluddin dan Dr Zalina Mustafa.

What have we become! Smoking is prohibited in eating areas and yet no one cares.. When others speak up because a 4y old is in the vicinity, they get threatened.. @DrDzul @Khairykj @DrZalihaMustafa .. truly end of Generation End-Game.. maybe just an end of a generation as a whole! pic.twitter.com/C4TdUaNStW